Volkswagen Amarok Highline tem desconto de R$ 39,9 mil para CNPJ

A Volkswagen Amarok Highline 2026 está dando o que falar, especialmente para empresas e produtores rurais. A marca lançou ofertas bem especiais que tornam a compra de um modelo zero km muito mais acessível. Se você está pensando em adquirir uma picape robusta e pronta para o trabalho, aqui vai o que você precisa saber.

Entre os dias 30 de agosto e 7 de setembro, durante a Expointer em Esteio (RS), a Volkswagen oferecerá condições de compra incríveis. Além disso, os visitantes poderão fazer test-drive em uma pista off-road montada especialmente para a ocasião. Nada como sentir a capacidade da Amarok na prática, não é mesmo?

Para quem não conhece, a versão Highline do modelo sai a R$ 332.990,00 para o público em geral. Mas, atenção! Durante a promoção, empresas e agricultores podem levar para casa por apenas R$ 293.031,20, uma economia de quase R$ 40 mil. E para aqueles que são pessoas físicas, a Volkswagen ainda oferece um desconto adicional de R$ 30 mil e a possibilidade de financiar com taxa zero. Muita vantagem, né?

Falando do que realmente importa, a Volkswagen Amarok Highline 2026 vem equipada com um motor 3.0 TDI V6 de 24 válvulas. Isso significa 258 cvs de potência a 4.500 rpm e um torque impressionante de 59,1 kgf.m a 3.000 rpm. E não se preocupe com a dirigibilidade, a transmissão automática de 8 marchas garante trocas suaves que vão deixar sua experiência ao volante ainda mais agradável.

Em termos de consumo, a Amarok faz cerca de 8 km/l na cidade e um pouco melhor, 8,4 km/l na estrada. Com um tanque de 80 litros, você pode rodar até 640 km em áreas urbanas ou cerca de 672 km em rodovias. Isso é ideal para quem passa muito tempo na estrada, como o pessoal que vai para o campo frequentemente.

A picape não só é potente, mas também prática. A caçamba tem capacidade para 1.280 litros e consegue carregar até 1.104 kg. Portanto, levando o material para o trabalho ou viajando com a família, você terá espaço de sobra.

É importante lembrar que a Amarok 2026 chegou sem grandes mudanças estéticas ou de equipamentos em relação à versão anterior. A única novidade notável é um tanque de Arla 32 de 18 litros que atende às normas de emissões do Proconve L8.

Quem for à Expointer vai encontrar um estande dedicado, com 450 m² e 16 pontos de atendimento. E não é só para ver os carros, quem for lá ainda pode ganhar brindes e conhecer de perto o ID.Buzz, que está disponível através do programa de assinatura Sign & Drive da Volkswagen Financial Services. Para os amantes de aventura, a pista de test-drive vai permitir que vocês testem todo o potencial fora de estrada da Amarok V6.

Se você está em busca de uma picape robusta e cheia de estilo, afinal, o que mais poderia se esperar de uma Volkswagen?