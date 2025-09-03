Eve Energy inicia produção de baterias de estado sólido para robôs

A Eve Energy está dando um show na corrida pelas baterias do futuro, com a mira em robôs humanoides e carros voadores. A empresa chinesa acaba de anunciar que começou a produção de células totalmente de estado sólido, uma tecnologia que promete ser um divisor de águas, oferecendo mais energia e segurança para os veículos.

Recentemente, a nova fábrica da Eve Energy foi inaugurada em Chengdu, no sudoeste da China. Com 11.000 metros quadrados, é um espaço grandioso que já começou a produzir! No dia da abertura, a primeira célula “Longquan II” saiu da linha de produção, um marco importante para essa nova fase da tecnologia de baterias.

A construção da instalação será feita em duas fases. A primeira deve ficar pronta até dezembro de 2025 e começará a produzir baterias de 60 Ah. Já a segunda fase, com previsão de concluir até dezembro de 2026, é promissora, planejando atingir uma capacidade de produção de 100 MWh por ano. Isso significa que as baterias que alimentam nossos carros estão prestes a dar um grande salto.

O modelo “Longquan II” tem uma densidade de energia de até 300 Wh/kg e 700 Wh/L, o que é perfeito não só para veículos, mas também para drones e equipamentos de inteligência artificial. A expectativa é que a Eve Energy lance essas baterias em 2026, começando pelos veículos híbridos. Imagina só quanta potência e eficiência a gente vai ter nas ruas!

Mas não para por aí. A empresa está com planos audaciosos, apostando na série “Longquan” e prometendo investir pesado em tecnologia. Eles têm metas de chegar a 400 Wh/kg e 1000 Wh/L nas suas baterias de estado sólido até 2025. É a inovação a todo vapor, algo que todo entusiasta automotivo deve acompanhar de perto.

A Eve Energy se destaca entre os gigantes do setor. Nos primeiros meses de 2025, eles já enviaram 17,4 GWh de baterias para veículos elétricos, conquistando a nona posição mundial no mercado, com 2,9% de participação. É impressionante ver como esse setor está avançando, e como as novas tecnologias estão cada vez mais próximas de nós, apaixonados por carros e velocidade.