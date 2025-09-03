Notícias

É um bom momento para financiar um imóvel?

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 23 horas atrás
A taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil, está fixada em 15%, uma das mais altas dos últimos tempos. Isso gera uma grande dúvida para muitos brasileiros: vale a pena financiar uma casa agora ou esperar uma possível redução dos juros?

Essa decisão pode impactar diretamente o custo total do crédito imobiliário e, consequentemente, o planejamento financeiro das famílias.

Decisão estratégica: Quando financiar?

Se você encontrou um imóvel que atende às suas necessidades de localização e preço, pode ser uma boa ideia financiar agora. Ao comprar, você transforma o que antes era gasto com aluguel em um investimento próprio. E, se os juros caírem no futuro, uma renegociação pode aliviar as parcelas.

Por outro lado, com a Selic elevada, as parcelas podem pesar no bolso. O custo total do financiamento tende a comprometer ainda mais a renda familiar. Portanto, essa é uma decisão que merece uma análise cuidadosa das suas finanças.

Esperar a queda dos juros ou agir agora?

Postergar a compra até que a Selic diminua pode trazer taxas de crédito mais baixas, aliviando as prestações. Economistas acreditam que a Selic pode cair para 14,75% no início de 2026, sinalizando um cenário mais favorável.

Entretanto, o mercado imobiliário em áreas de crescimento acelerado tende a valorizar. Essa valorização é decorrente da demanda e da expansão urbana. Isso significa que, se você esperar demais, corre o risco de perder uma boa oportunidade de investimento, especialmente em regiões que estão em ascensão.

Dinâmica do setor imobiliário

O mercado imobiliário está se adaptando a essa nova realidade. Com os custos de financiamento mais altos, construtoras enfrentam desafios para manter suas operações rentáveis.

Esse aumento nos juros impacta o ritmo de lançamentos, principalmente em empreendimentos de médio e alto padrão, e leva as empresas a buscarem soluções criativas para conseguir crédito.

Porém, programas habitacionais como o Minha Casa, Minha Vida ainda oferecem condições de financiamento mais competitivas, usando recursos do FGTS. Isso ajuda a amenizar um pouco os efeitos da Selic alta, garantindo acesso à casa própria para muitas famílias de baixa renda.

Perspectivas e planejamento

Decidir entre financiar agora ou esperar envolve uma série de fatores econômicos e pessoais. Um planejamento cuidadoso é fundamental. Avaliar o valor da entrada, a renda disponível e as previsões econômicas do país são passos essenciais.

As expectativas de um corte na Selic em 2026 trazem um olhar mais otimista sobre o futuro. Enquanto isso, o mercado imobiliário continua atento às políticas econômicas e às mudanças globais, ajustando suas estratégias para o que vem pela frente.

