Volkswagen altera preço do Nivus GTS 2026 para PcD em agosto

O Volkswagen Nivus GTS está garantido para as pessoas com deficiência (PcD) em agosto. E é sempre bom lembrar que não é qualquer condição que dá direito ao benefício. Para comprar com isenção de impostos, a condição de saúde precisa estar na lista oficial que permite essa vantagem. Para a versão esportiva, a boa notícia é que a isenção do IPI acontece, além de um desconto especial na compra direta.

O preço normal do Nivus GTS 250 TSI é de R$ 179.990,00. Porém, para quem pode aproveitar a isenção, o valor fica bem mais em conta, passando a custar R$ 157.829,99. Isso significa uma economia de R$ 22.160,01! Esses dados foram checados com a Fipe Carros, em parceria com a concessionária Norpave — sempre é bom verificar, né?

Para garantir esse benefício, o primeiro passo é apresentar exames que confirmem a condição de saúde, acompanhados de um laudo médico assinado por um profissional credenciado pelo Detran. Após isso, é necessário agendar uma avaliação em uma clínica do Detran, onde vão emitir o Laudo Médico, documento essencial para seguir com a compra.

Falando em documentos, aqui estão os que você vai precisar para solicitar a isenção de IPI:

– Termo de curatela, caso o veículo seja comprado em nome de alguém maior de 18 anos sem capacidade legal.

– Formulário de solicitação de isenção de IPI, que pode ser encontrado na Receita Federal.

– Laudo Médico e CNH especial, ambos em duas cópias autenticadas pelo Detran.

– Duas cópias autenticadas em cartório de CPF, RG, título de eleitor e comprovante de residência.

– Cópia simples das duas últimas declarações do Imposto de Renda. Se não declarar, é necessário apresentar um comprovante de isenção ou uma declaração assinada pelo responsável, caso seja dependente.

– Comprovante de regularidade das contribuições ao INSS.

No primeiro semestre de 2025, o Nivus emplacou 22.662 unidades, mostrando que tem feito sucesso no mercado. Embora tenha um bom desempenho, não superou o Fiat Fastback, que ficou à frente com 25.161 unidades. O Citroën Basalt apareceu em terceiro com 10.017 unidades.

Agora, falando um pouco sobre o que o Nivus GTS oferece debaixo do capô: ele é equipado com um motor 1.4 TSI da linha EA211, o mesmo que encontramos no Polo GTS. Esse motor gera 150 cavalos de potência e torque de 25,5 kgfm. A transmissão é automática de seis marchas, perfeita para quem gosta de uma condução suave. Além disso, a suspensão e os freios receberam ajustes específicos, o que promete uma experiência ao volante bem bacana.

Visualmente, o Nivus GTS não desaponta. Ele vem com rodas de liga leve de 17 polegadas todo estilizado, sensores de chuva e crepuscular, e até um sistema de alarme antifurto com comando remoto “Keyless”. Por falar em tecnologia, o painel de instrumentos é digital e tem uma tela de 10,25 polegadas, enquanto os bancos são revestidos de couro sintético, garantindo conforto e sofisticação.

E tem mais! As lanternas traseiras são em LED e o sistema de infotainment VW Play Connect, que possui uma tela de 10,1 polegadas, oferece conexão com a internet e serviços remotos para o veículo. Um verdadeiro recurso pra quem vive na correria e dá aquele toque moderno no dia a dia.