Morte do ator Song Young Kyu não indica crime, dizem autoridades

O ator Song Young Kyu, conhecido por seu papel como o Chefe Choi no filme de sucesso “Extreme Job”, faleceu no dia 4 de agosto. A confirmação foi feita pela polícia da cidade de Yongin, na província de Gyeonggi.

### Encontro Trágico

Song foi encontrado sem vida dentro de seu carro, em um complexo residencial em Yongin, por um conhecido que imediatamente chamou a polícia. As autoridades informaram que não havia sinais de crime no local e que nenhum bilhete foi encontrado. A polícia está em contato com a família do ator para apurar mais informações sobre os acontecimentos que antecederam sua morte. Também estão avaliando a necessidade de realizar uma autópsia para determinar a causa exata do falecimento.

### Polêmica de Direção Sob Influência

Antes de sua morte, Song passou por um momento difícil devido a um incidente de direção sob influência. No dia 19 de junho, ele foi flagrado dirigindo embriagado em Yongin, percorrendo cerca de 5 quilômetros. O caso só veio à tona um mês depois, em julho, gerando uma onda de críticas e resultando em grandes impactações em sua carreira profissional.

### Consequências na Carreira

Após a revelação sobre a condução sob a influência, Song decidiu se afastar da peça “Shakespeare In Love”, onde desempenharia um papel principal. Depois disso, ele enfrentou a distância de parceiros da indústria. Os produtores de dois projetos, “The Defects” e “The Winning Try”, anunciaram que iriam cortar suas cenas e reduzir sua presença nas produções.

### Destaque em “Extreme Job”

Song Young Kyu ficou famoso principalmente por seu papel no filme “Extreme Job”, lançado em 2019, no qual interpretou um chefe de equipe imponente. O filme se destacou nas bilheteiras e seu desempenho foi elogiado tanto pelo público quanto pela crítica. Apesar de frequentemente atuar em papéis secundários, sua presença marcante deixou uma impressão duradoura em todos que assistiram ao seu trabalho.

A morte de Song Young Kyu marca uma grande perda para a comunidade do entretenimento, que lamenta a passagem de um talentoso ator.