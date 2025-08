Filme com Dakota Johnson e Pedro Pascal foge da comédia romântica

Estreia do Filme "Amores Materialistas" Trás Reflexões Sobre Amor e Materialismo

Nesta quinta-feira, 31 de agosto de 2025, o filme "Amores Materialistas", que conta com um elenco estrelado composto por Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal, chegou aos cinemas brasileiros. O longa é escrito e dirigido por Celine Song, uma cineasta sul-coreana que vive nos Estados Unidos, e é uma continuação do aclamado filme "Vidas Passadas" (2023), que foi indicado a várias categorias do Oscar, incluindo melhor filme e melhor roteiro original.

O filme aborda a história de Lucy, interpretada por Dakota Johnson, que trabalha como casamenteira em Nova York. Sua função é unir casais que buscam parceiros com base em critérios materiais, como salário, idade e aparência física, em vez de conexões emocionais profundas. A trama reflete sobre a mercantilização das relações amorosas em um mundo cada vez mais capitalista, onde o amor é visto quase como um produto.

A narrativa se desenrola durante uma festa de casamento, onde Lucy conhece Harry, personagem de Pedro Pascal, que é descrito como o "unicórnio" do mercado de relacionamentos: bonito, rico e carismático. No entanto, ela também reencontra seu ex-namorado, John, interpretado por Chris Evans, que agora trabalha como garçom. O encontro reacende memórias de um passado marcado por sentimentos não resolvidos.

Embora o trailer de "Amores Materialistas" possa dar a impressão de uma comédia romântica leve e cheia de clichês, a diretora Celine Song prefere que o filme seja visto como um drama romântico que explora encontros e a complexidade do amor. A campanha publicitária, com hashtags como #TimePedro e #TimeChris, sugere um triângulo amoroso, mas não representa completamente a profundidade emocional do filme.

Celine Song busca retratar o amor de maneira mais séria e reflexiva, evitando abordar o tema apenas como uma diversão escapista. O filme apresenta uma melancolia que contrasta com alguns momentos de humor, destacando a dualidade entre os desejos pessoais e a necessidade de segurança emocional.

Visualmente, a direção de fotografia de Shabier Kirchner se destaca, com cenas com Lucy e Harry mostrando simetria e estabilidade, enquanto seus momentos com John são mais espontâneos e naturais. Essa dualidade reforça o tema central das escolhas e renúncias que os personagens enfrentam.

O filme também utiliza letreiros para simplificar os personagens, rotulando-os de forma que pode diminuir suas complexidades. Entretanto, "Amores Materialistas" se recusa a julgar seus personagens, incutindo no espectador a necessidade de refletir sobre suas próprias prioridades afetivas.

Dakota Johnson traz vida à personagem Lucy, apresentando suas contradições de maneira impressionante. Chris Evans, por sua vez, entrega uma atuação rica, mostrando a complexidade de John, que pode ser tanto encantador quanto frustrante. A escolha de Pedro Pascal como Harry foi estratégica, pois seu personagem não é tratado como vilão, mas sim como alguém que merece empatia.

Por fim, a trilha sonora de "Amores Materialistas" é notável. Apesar de o trailer apresentar uma versão de "Material Girl" de Madonna, essa música não faz parte do filme, o que reflete a intenção de Celine Song de não ser clichê ou moralista em sua abordagem sobre o amor no contexto de um mundo materialista.

A estreia do filme promete gerar discussões importantes sobre amor, relacionamentos e o impacto do capitalismo nas relações pessoais.