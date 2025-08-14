Volkswagen abaixa preço da Nivus Comfortline em R$ 26.417 para PcD

O Volkswagen Nivus Comfortline continua a brilhar no mercado, especialmente para quem precisa de um carro adaptado. Para os apaixonados por carros e com alguma deficiência, a boa notícia é que ele está disponível para vendas diretas até o fim de agosto, e o desconto para essa categoria aumentou um pouquinho! Embora os preços tenham passado por um leve reajuste, o carro vem com a isenção total de IPI, além de oferecer bônus de fábrica.

Se você está de olho na versão Comfortline 200 TSI, pode encontrá-la por R$ 146.290,00. Mas para quem se encaixa no público PcD, o valor cai para R$ 119.872,20. Isso resulta em uma economia significativa de R$ 26.417,80! Vale lembrar que os preços podem variar dependendo da região, então sempre bom checar com a concessionária local.

Ao chegar em uma concessionária Volkswagen, você poderá perguntar sobre os critérios de elegibilidade, documentação necessária e até mesmo as opções de financiamento específicas para PcD. É sempre bom se informar bem para não ter surpresas no caminho.

Especificações do Nivus

O Nivus Highline é equipado com o renomado motor 1.0 TSI, oferecendo uma potência de até 128 cv com etanol e 116 cv com gasolina. E quem dirige muito sabe como um câmbio automático de seis marchas facilita na hora de fazer manobras no trânsito. A tração é dianteira, ideal para quem busca praticidade no uso diário.

No primeiro semestre de 2025, o Nivus mostrou força nas vendas, emplacando 22.662 unidades. No entanto, ficou atrás do Fiat Fastback, que vendeu 25.161 unidades. O que importa, no final das contas, é que o Nivus continua firme como uma boa opção no mercado de SUVs.

O que mais você ganha ao optar pelo Nivus Comfortline? Além do design moderno, ele vem recheado de tecnologia e conforto. Com um sistema de som touchscreen "VW Play" de 10 polegadas, você vai se sentir em casa ao ouvir suas músicas enquanto dirige. E a segurança também é um ponto forte, com 6 airbags disponíveis e sistema de ar-condicionado com controle eletrônico.

Além disso, o painel de instrumentos é digital, traz fixação de assento infantil com sistema ISOFIX, e até carregamento de celular por indução — perfeito para quem usa o smartphone como GPS. Ah, e não podemos esquecer da câmera de ré, que ajuda muito nas manobras em vagas apertadas. Detalhes como essas rodas de liga leve escurecidas de 16 polegadas e sensores de estacionamento traseiros fazem a diferença no dia a dia.

Resumo da Oferta

Se você está pensando em adquirir um Nivus Comfortline em agosto de 2025, aqui está um resumo dos preços:

Configuração Preço Geral Preço para PcD Descontos Comfortline 200 TSI R$ 146.290,00 R$ 119.872,20 R$ 26.417,80

Essas informações fazem do Nivus uma opção bastante atraente, unindo conforto, tecnologia e economia. Quem diria que realizar o sonho do carro próprio poderia ser tão acessível e agradável ao mesmo tempo, não é?