PSG vence Arsenal, mas SBT registra baixa audiência na Champions

A final da Champions League, que aconteceu recentemente, trouxe um aumento significativo na audiência do SBT em São Paulo, mas ainda assim o canal não conseguiu superar a Globo. O jogo, que teve como protagonistas o Paris Saint-Germain (PSG) e o Arsenal, registrou 8,2 pontos de média entre 13h01 e 16h01, tornando-se a decisão europeia com menor audiência desde que o torneio passou a ser transmitido pela emissora.

Apesar de ter alcançado a vice-liderança entre as emissoras abertas durante a transmissão, o SBT ficou atrás da Globo, que obteve 8,7 pontos. A Record registrou 3,1 pontos e a Band apenas 0,2. O momento de maior audiência da partida ocorreu às 15h55, quando o jogo alcançou 10,7 pontos.

A transmissão da final teve um crescimento de 197% em relação à média do SBT nos quatro sábados anteriores, quando eram exibidos episódios de “Chaves” e filmes do “Cinema em Casa”. No entanto, esse aumento não foi suficiente para que a partida liderasse a audiência do início ao fim.

Este foi o segundo ano consecutivo em que a Champions League transmitida pelo SBT não alcançou a liderança em São Paulo. Na final de 2025, que teve PSG contra a Inter de Milão, o canal registrou 9,0 pontos, com pico de 10,5, em um horário mais favorável, das 16h01 às 17h51.

Com essas novas medidas, o apresentador Tiago Leifert agora detém a marca das duas finais da Champions League com menor audiência no SBT, ambas sem conseguir vencer a Globo em suas faixas horárias.

Os dados da partida ainda são preliminares e podem sofrer alterações. O resultado final da audiência será divulgado na segunda-feira, 1º de junho, mas os números iniciais indicam que a transmissão alcançou a liderança por apenas 81 minutos não consecutivos em São Paulo.