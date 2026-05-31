Capítulos de 8 a 13 de junho de 2026

Adriana é Condenada a Doze Anos de Prisão por Morte de Arthur; Pedro Declara Seu Amor e Promete Lutar por Ela

A novela que vem envolvendo o público nas últimas semanas continua a apresentar reviravoltas dramáticas. Adriana foi condenada a doze anos de prisão após ser considerada culpada pela morte de Arthur. Em meio a essa situação tumultuada, Pedro, um dos principais personagens da trama, declarou seu amor por Adriana e prometeu não desistir dela.

No capítulo 19, o desespero de Adriana aumenta quando ela se vê diante do delegado. As preocupações também se espalham entre os outros personagens, como Elisa, que expressa suas angústias a Tilde. Otoniel, que visita o túmulo de Arthur, é visto como um dos que se importam com a situação delicada. Rosa faz um alerta a Elenice sobre o comportamento de Tom, enquanto Ademir afirma a Dora que sabe como afastar Pedro do caso de Adriana. Elisa, com problemas de saúde, se retira para o sítio de Enéas com Mau Mau, e Adriana e Otoniel seguem até lá para oferecer apoio.

No próximo capítulo, o clima se torna mais tenso, quando o delegado decide emitir uma ordem de prisão preventiva contra Adriana, deixando Pilar satisfeita com a situação. Otoniel tenta alertar Adriana sobre a situação crítica de Elisa, enquanto Tilde menciona a crescente preocupação de Pedro por Adriana. Após a prisão de Adriana, Otoniel informa Pedro, que logo promete agir para tirá-la da cadeia. O enredo se complica ainda mais quando Edvaldo acusa Diná de ter empurrado Arthur da varanda por ciúmes, e Adriana enfrenta Pilar em uma discussão acalorada.

Avançando para o capítulo 21, a troca de acusações entre Adriana e Pilar se intensifica, e Pedro sugere que Cléber se distancie do caso. Dora expressa seu receio sobre a possibilidade de o caso de Adriana afetar seu relacionamento com Ademir. Adriana, preocupada com a saúde de Elisa, entra em desespero ao ouvir que a prisão preventiva foi mantida. Pedro, determinado, jura a Adriana que não desistirá dela, enquanto Pilar se sente vitoriosa em sua manipulação da situação.

No desenrolar da história, Pedro descobre que o juiz que decidiu manter Adriana presa é amigo de Ademir, o que gera ainda mais tensão entre os personagens. A chama do amor de Pedro por Adriana se destaca quando Cléber o lembra que ele pode defendê-la como testemunha de acusação. No tribunal, Pedro faz um depoimento emocionado, demonstrando seus sentimentos. No entanto, a situação se complica quando Tom é convocado como testemunha de acusação e acaba recebendo dinheiro de Ademir para influenciar seu depoimento.

À medida que a trama avança, conflitos surgem entre vários personagens. Rosa e Elenice confrontam Tom, enquanto Silvana expressa seus medos em relação ao que Pilar e Ulisses possam planejar contra Tiago. Bruna, por sua vez, acaba cedendo ao pedido de Tiago para reatar o relacionamento. Em um momento de franqueza, Adriana revela a Pedro que, se pudesse, seria a mulher mais feliz do mundo correspondendo ao amor dele.

No desfecho emocionante, Adriana é finalmente condenada a doze anos de prisão pela morte de Arthur. Em um ato de coragem, Pedro reitera seu amor por Adriana e promete continuar lutando por ela, mesmo diante de todas as dificuldades.

A trama continua a capturar a atenção do público, apresentando uma narrativa rica em emoções e desafios que os protagonistas devem enfrentar.