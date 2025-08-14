BYD Yuan Up, novo SUV elétrico, chega a Hong Kong

A BYD acaba de deslanchar em Hong Kong o SUV compacto totalmente elétrico chamado Yuan Up, que agora é conhecido como Atto 2. Em parceria com a concessionária local Harmony Auto, esse modelo chega com um preço inicial de 155.000 dólares de Hong Kong, ou algo em torno de R$ 107 mil. O valor pode chegar a 169.800 dólares após os impostos. Não é difícil imaginar que esse preço atraiu a atenção do público.

Voltado para jovens e pequenas famílias, o Atto 2 promete ser uma opção prática e acessível para quem quer entrar no mundo dos elétricos. Antes mesmo de fazer sua estreia em Hong Kong, o carro já contava com mais de 200 pedidos. É um sinal de que as pessoas estão realmente interessadas em algo novo.

Falando um pouco sobre o design, o SUV se destaca com faróis de LED bem fininhos e um para-choque robusto que chama atenção. Suas colunas escurecidas e o teto panorâmico dão um toque de sofisticação. Ele mede 4.310 mm de comprimento, 1.830 mm de largura e 1.675 mm de altura, com um entre-eixos de 2.620 mm. Ah, e ele roda em pneus 215/65 R16, que são bem comuns para esse tipo de carro, perfeitos para uma pisada firme nas ruas.

Na China continental, o Yuan Up vem em oito versões, com preços que variam de 96.800 a 119.800 yuans. Com isso, se abriram portas para o modelo em mercados internacionais como Europa, Brasil, Peru e Malásia, mostrando que a marca não para nunca.

Agora, se você é do tipo que valoriza um interior bem equipado, vai adorar o que o Atto 2 oferece. O carro vem com recursos como head-up display e bancos em couro perfurado que têm ajuste elétrico. O console central tem carregamento sem fio – imagine a praticidade disso! E, para os que ainda preferem tangibilidade, alguns controles essenciais podem ser feitos por botões físicos, ao invés de depender só da central multimídia, o que é uma mão na roda no trânsito.

No quesito desempenho, a versão básica com 95 cv entrega uma aceleração de 0 a 100 km/h em 12 segundos. Para os que buscam um pouco mais de emoção, a versão com 177 cv faz isso em não muito mais que 7,9 segundos. O alcance do carro varia de 301 km a 401 km, dependendo da bateria, sempre calculado pelo ciclo chinês CLTC, que pode diferir um pouco da realidade aqui no Brasil.

A presença da BYD em Hong Kong está crescendo. Desde 2022, já foram mais de 17.000 veículos emplacados na região, com 12 lojas e cinco centros de serviço pós-venda.

Em julho, a marca registrou a incrível venda de 344.296 veículos de nova energia no mundo, um crescimento de 0,56% em relação ao ano anterior, ainda que tenha havido uma pequena queda mensal. No mercado internacional, os números saltaram com 80.737 carros vendidos e um aumento anual impressionante de 169%.

O lançamento do Atto 2 reforça a estratégia da BYD em expandir sua presença global com veículos acessíveis e compactos. Para quem vive na cidade e busca uma opção sustentável, esse SUV promete ser uma escolha inteligente e moderna.