Nissan reduz preço da Frontier Platinum em R$ 59.700 para CNPJ

A Nissan Frontier Platinum está com uma oportunidade imperdível para quem é empresário ou produtor rural. Até o dia 2 de setembro, ou enquanto durar o estoque de 50 unidades, você pode comprar essa picape média por um preço que vai fazer seu coração acelerar. O desconto chega a incríveis R$ 59.700, uma chance e tanto se você estava de olho no modelo.

A montadora japonesa está realmente se esforçando para alavancar as vendas da Frontier, que não têm andado muito rápidas ultimamente. Para você ter uma ideia, a versão Platinum AT 4X4, que normalmente custa R$ 315.690 para o público geral, está disponível por apenas R$ 255.990 para negócios. Um preço bem atrativo, não é?

### Desempenho Sob o Capô

Sob o capô dessa belezura, encontramos um potente motor diesel 2.3 litros Bi-Turbo, capaz de gerar 190 cavalos de potência a 3.750 rpm, além de um torque respeitável de 45,9 kgfm entre 1.500 e 2.500 rpm. Isso significa que, seja na estrada ou na cidade, a Frontier vai garantir um desempenho sólido e confiável.

### Dimensões e Capacidade

Falando das dimensões, a Frontier Platinum mede 5.260 mm de comprimento e 1.850 mm de largura. E uma das coisas legais é que ela tem uma boa altura de 1.830 mm e uma distância do solo de 249 mm, perfeita para encarar aqueles terrenos mais acidentados que a gente encontra fora da estrada. Além disso, ela suporta até 1.005 kg de carga, sendo uma ótima opção para quem precisa de espaço e força para o trabalho.

### Concorrência no Mercado

Agora, se você está se perguntando como a Frontier está se saindo no mercado, até julho de 2025, a Nissan emplacou 4.180 unidades, ficando um pouco atrás da Toyota Hilux, que lidera com 28.522 vendidos, e da Ford Ranger, que vem na sequência com 19.080 unidades. A Chevrolet S10 também está competindo forte, com 16.432 vendas.

### Novidades à Vista

Os fãs da picape já estão ansiosos para conhecer a nova Frontier 2027, que promete traços modernizados e um visual que vai chamar atenção. Segundo a Nissan, o novo modelo terá um design renovado, uma central multimídia mais moderna e diversas tecnologias de assistência à direção que vão facilitar a sua vida na estrada.

E para deixar a gente ainda mais curioso, a Nissan divulgou um teaser que mostra alguns detalhes do visual que vem por aí. Inspirada na nova geração do Kicks, a Frontier terá LEDs diurnos com linhas horizontais e faróis que, ao que tudo indica, vão ficar bem posicionados junto à grade frontal. Uma novidade que promete deixar a picape com um ar ainda mais sofisticado.

Com tantas opções e mudanças, a Nissan Frontier Platinum se mantém firme como uma das escolhas mais interessantes no segmento das picapes médias.