Virtus Comfortline tem desconto e custa menos que HB20

O Volkswagen Virtus Comfortline é um verdadeiro achado para quem busca um bom custo-benefício. E olha só, ele vem com um porta-malas generoso de 521 litros, perfeito para viagens ou aquele rolezinho com a família. Neste mês de julho, a versão Comfortline está com condições especiais para quem se enquadra no público PcD, garantindo isenção de impostos na hora da compra.

Para quem tem direito, a isenção total de IPI faz toda a diferença. O Virtus Comfortline 200 TSI automático, que normalmente custa R$ 144.490,00, sai por R$ 118.397,25 para esse público. Isso significa um desconto de R$ 26.092,75! A concessionária Norpave confirmou essas informações, mas atenção: os preços podem variar conforme a região, então sempre bom checar antes.

As concessionárias Volkswagen têm um atendimento especial para o público PcD. Desde a parte da documentação até a escolha do modelo, eles ajudam em tudo. Também oferecem informações sobre prazos e pacotes de fábrica bem bacanas.

Agora, vamos falar um pouco sobre o que vem de série nesse Virtus Comfortline. O carro é equipado com 6 airbags, que ajudam a garantir mais segurança, e um sistema de som com 6 alto-falantes. O ar-condicionado digital Climatronic é outro destaque, pois conta com filtro de poeira e pólen, ideal para quem passa muito tempo no trânsito. E o acabamento dos bancos? Premium, é claro! Ah, e quem não gosta de um carregador de celular por indução? E isso é só o começo.

Entre os itens que também vêm de série, temos direção elétrica e faróis de LED, que inclusive têm luz diurna integrada. Se você já precisou instalar cadeirinhas infantis, vai adorar saber que possui fixação ISOFIX. E mais: o painel digital de 8″ e a central multimídia VW Play com espelhamento via App-Connect fazem a experiência de dirigir ficar ainda mais conectada.

Nos passeios ou viajando, ter sensores de estacionamento traseiros e câmeras de ré pode facilitar muito manobras, não é? E não podemos esquecer das rodas de liga leve aro 16″, que dão um toque especial ao visual. O Virtus também conta com um sistema Start-Stop que ajuda a economizar combustível, levando em conta aquele trânsito parado que, convenhamos, é um convite a desligar o motor.

Vale a pena dar uma olhada nas configurações de preços também. O Comfortline 200 TSI AT tem um valor normal de R$ 144.490,00, mas para o público PcD, ela cai para R$ 118.397,25, gerando uma economia considerável que pode ser utilizada para personalizações ou outros gastos da família.

Se você está buscando um carro que não só seja bonito, mas também prático e seguro, o Virtus Comfortline pode ser uma opção muito interessante.