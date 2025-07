Mattel revisa previsão para 2025 após pausa de dois meses

A Mattel, conhecida por suas famosas linhas de brinquedos, como Barbie e Hot Wheels, anunciou uma redução em suas previsões de receita para o ano após um forte declínio nas vendas do segundo trimestre. A empresa viu suas receitas caírem devido a vendas fracas de Barbie na América do Norte e a incertezas no comércio global, que afetaram a demanda por seus produtos.

Anteriormente, em maio, a companhia havia suspendido suas projeções de vendas e lucro devido a mudanças nas políticas comerciais dos Estados Unidos, que impactaram as cadeias de suprimentos e geraram incertezas sobre os hábitos de consumo. O CEO da Mattel, Ynon Kreiz, destacou que a mudança nos padrões de pedidos dos varejistas teve um efeito significativo nos negócios nos Estados Unidos durante o segundo trimestre. No entanto, ele acredita que a empresa conseguirá recuperar a maior parte das vendas nos próximos meses.

Após os anúncios, as ações da Mattel caíram cerca de 3,5% nas negociações subsequentes. Para 2025, a empresa agora projeta um aumento nas vendas líquidas de 1% a 3%, um ajuste em relação à expectativa anterior de 2% a 3%. O lucro ajustado por ação também foi revisto, passando a uma estimativa entre US$ 1,54 e US$ 1,66, abaixo da previsão anterior que variava de US$ 1,66 a US$ 1,72. O lucro bruto ajustado é esperado em 50%, uma leve queda em relação aos 50,9% do ano passado.

Analistas apontam que a desaceleração nas vendas está relacionada ao atual ambiente comercial, que trouxe um impacto maior do que o esperado devido às tarifas de importação. Eles também alertaram que grandes varejistas, como Walmart, Target e Amazon, estão sendo cautelosos ao aumentar seus estoques para a importante temporada de festas devido à incerteza sobre tarifas.

Concorrente da Mattel, a Hasbro, também destacou que seus clientes nos Estados Unidos adiaram pedidos em razão dessa incerteza tarifária, mas conseguiu elevar sua previsão de receita anual. Em resposta à pressão dos custos de tarifas, a Mattel divulgou anteriormente suas intenções de compensar essas despesas em 2025 por meio de aumentos de preços e diversificação de sua cadeia de suprimentos. O CEO afirmou que a exposição às tarifas este ano, antes de qualquer ação compensatória, deve ficar abaixo de US$ 100 milhões.

Na análise de resultados, a Mattel registrou uma queda de 6% nas vendas líquidas do último trimestre, totalizando US$ 1,02 bilhão. Isso ficou abaixo da expectativa dos analistas, que previam uma queda de 2,7%, alcançando US$ 1,05 bilhão. A queda foi acentuada por uma diminuição de 16% nas vendas na América do Norte, o que ocorreu, em grande parte, pela falta de lançamentos de novos produtos da Barbie e decisões adiadas sobre inventário pelos varejistas.

Por outro lado, o lucro ajustado foi de 19 centavos por ação, superando a previsão de 15 centavos por ação, mas o panorama geral ainda gerou preocupações acerca da saúde financeira da empresa em um contexto de instabilidade no comércio global.