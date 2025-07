Nio atinge 800 mil unidades e se aproxima de 1 milhão

A Nio deu um passo e tanto ao atingir a marca de 800 mil veículos fabricados, e o modelo que celebrou essa conquista é nada menos que o SUV elétrico L90, da nova submarca Onvo. Esse carro saiu direto da linha de montagem da fábrica F1, em Hefei, na China. E a empresa não está parando por aí: a meta agora é chegar a impressionantes 1 milhão de unidades produzidas!

Se você está ansioso para conhecer melhor o L90, fica a dica: o lançamento oficial acontece no dia 31 de julho, com as primeiras entregas começando no dia 1º de agosto. E os preparativos já estão a mil por hora, pois os test drives começaram esta semana em mais de 400 showrooms por todo o território chinês, com cerca de 600 unidades disponíveis. Imagina só, pegar um desses para dar uma volta e sentir como ele responde na pista!

A pré-venda do L90 começou em 10 de julho, com preços a partir de 279.900 yuans, o que dá mais ou menos US$ 39 mil. Essa faixa de preço inclui uma bateria de 85 kWh. Mas há uma opção legal: quem escolher o plano de assinatura de baterias BaaS verá o custo cair para 193.900 yuans. Uma estratégia bem comum na China é que, após o lançamento, as montadoras costumam baixar o preço, então vale a pena ficar de olho!

William Li, o fundador e CEO da Nio, está super animado. Ele vê esse marco como um novo começo para a empresa, ressaltando a busca incessante por inovação e crescimento sustentável. É sempre interessante quando as montadoras se comprometem a evoluir, não é? A estreia do Onvo L90 na China é uma prova disso.

A Nio não para por aí. Com duas fábricas em Hefei – a F1 e a nova F2 no NeoPark – e uma terceira, a F3, que deve iniciar operação em setembro, a produção está bem aquecida. E sabe o que é mais legal? A fábrica F1 é pioneira na China, utilizando uma plataforma de produção que combina aço e alumínio. Isso ajuda a criar carrocerias leves e resistentes, além de garantir eficiência energética.

Entre as inovações, destaque para a tecnologia de fundição sob pressão de 9.800 toneladas usada no assoalho do L90. E nunca é demais mencionar o sistema Tiantan, que faz uma verdadeira varredura no veículo, inspecionando mais de mil funções em apenas três minutos. Imagine passar por uma revisão tão rápida e completa! Isso só mostra como a Nio está investindo pesado em tecnologia de ponta.

Com essa nova fase, a Onvo está se consolidando no mercado de veículos elétricos, que está cada vez mais acirrado na China. É um cenário onde a concorrência é forte, e manter a qualidade e a inovação é essencial. Afinal, quem não quer estar por dentro das últimas novidades e tendências do mundo automotivo?