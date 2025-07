Vendas do Fiat Titano aumentam 194% em julho com mudanças

A Fiat Titano chegou na linha 2026 com novidades que vão deixar os apaixonados por picapes de olho. Apesar de manter o visual, essa máquina ganhou um fôlego extra na parte mecânica. Produzida na Argentina, a Titano agora vem com nova suspensão, direção elétrica – adeus hidráulica! – e motor 2.2 da família Multijet que promete muita performance. E os preços? No Brasil, ela está disponível nas versões Endurance (R$ 233.990), Volcano (R$ 263.990) e Ranch (R$ 285.990).

Dá para acreditar que, até 20 de julho, a Fiat registrou 201 unidades da Titano emplacadas? Isso representa uma alta de 94,2% em relação ao mês anterior. Porém, ainda falta um caminho para alcançar as líderes do segmento.

### Resultados em Vendas

Um olho atento nos números mostra que, até agora em 2025, foram vendidas 4.187 unidades da Titano. Se você está se perguntando como foi mês a mês, aqui vai:

– Janeiro: 882 unidades

– Fevereiro: 590

– Março: 618

– Abril: 1.069

– Maio: 657

– Junho: 170

O domínio no mercado continua com a Toyota Hilux, que emplacou 3.311 unidades até a mesma data e um total impressionante de 26.462 este ano. Logo atrás, vem a Ford Ranger e, em terceiro lugar, a Chevrolet S10, que não fica muito atrás.

### Novidades na Motorização

Agora, falando do motor, a Titano 2026 vem equipada com o 2.2 turbodiesel, que já é conhecido em modelos como o Jeep Commander e o Fiat Toro. Com 200 cv de potência a 3.500 rpm e torque de 45,9 kgfm a 1.500 rpm, você vai sentir a diferença. E olha só: a aceleração de 0 a 100 km/h ficou em 9,9 segundos – uma melhora e tanto em relação ao modelo anterior. Apesar dos upgrades, a capacidade de carga permanece na casa dos 1.020 kg, e o espaço na caçamba continua bom, caindo até 1.314 litros.

### Equipamentos de Série

Um dos destaques da linha 2026 é a versão Ranch, que traz uma série de assistências de condução, como frenagem automática, piloto automático adaptativo e alerta de ponto cego. Para os fãs de tecnologia, ela ainda conta com um painel digital de 7 polegadas, uma tela multimídia de 10″ com integração sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, além de uma câmera 360° que ajuda muito em manobras.

Na versão Volcano, você encontra bancos de couro e modos de condução específicos para neve e areia, além de uma câmera off-road e freio eletrônico.

E mesmo a versão de entrada, a Endurance, não deixa a desejar. Conta com ar-condicionado, piloto automático e um protetor de caçamba que todo picapeiro gostaria de ter. Com rodas de aço aro 17″ e tração 4×4, ela ainda traz assistente de reboque e conforto na direção com assistência elétrica. Para quem gosta de se sentir à vontade, o porta-luvas com refrigeração e as três entradas USB são um toque a mais.

Então, se a sua vibe é picape, a Fiat Titano pode ser uma opção interessante na sua busca por um carro que combine estilo, conforto e robustez.✌️