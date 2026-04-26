André Lamoglia comenta sobre o sucesso de ‘Os donos do jogo’

Ator Comemora Sucesso Internacional de ‘Os Donos do Jogo’ e Fala Sobre Desafios da Carreira

O seriado brasileiro “Os Donos do Jogo” tem se destacado como um dos mais populares da Netflix, alcançando um sucesso inesperado tanto no Brasil quanto no exterior. Durante um evento no Rio de Janeiro, o ator André Lamoglia, de 28 anos, compartilhou suas impressões sobre a projeção internacional da série e a preparação intensa para seu papel.

“Estou impressionado com a dimensão internacional que a série alcançou. É incrível saber que ‘Os Donos do Jogo’ é um dos títulos mais assistidos da Netflix Brasil”, afirmou Lamoglia. O ator revelou que a repercussão da série tem sido muito significativa, surpreendendo até mesmo os integrantes do elenco.

Interpretar o personagem Profeta foi um grande desafio para Lamoglia. Ele descreveu essa experiência como a mais difícil de sua carreira, afirmando que o papel exigiu uma entrega emocional intensa. O personagem vive em um universo bem distante da sua realidade, o que trouxe um impacto emocional profundo durante as gravações. “Houve um dia em que eu estava no carro e comecei a chorar”, contou. “Eu transformei essa emoção em dedicação ao papel.”

O reconhecimento internacional do ator não começou com “Os Donos do Jogo”. Ele também ficou famoso por seu papel na série espanhola “Elite”. Lamoglia destacou que é surpreendente ser reconhecido em várias partes do mundo, o que prova a força da produção. “É incrível como essa série ainda me surpreende. Às vezes, estou viajando e alguém me reconhece. Isso é muito gratificante.”

Antes de retomar as gravações da nova temporada, o ator decidiu fazer uma pausa. Ele optou por não se aprofundar nos detalhes da narrativa atual para chegar ao set de filmagens mais leve e focado. “Não quero saber nada agora até começar a gravar. Uma vez que a gravação começa, minha vida gira em torno disso, então estou aproveitando esses últimos dias”, explicou.

Quanto ao futuro, Lamoglia não descarta a possibilidade de atuar em novelas, mas sua principal preocupação é com o personagem em si. “Não categorizo se vai ser novela, streaming ou teatro. Gostos de desafios que me cativem, tanto em mocinhos quanto em vilões”, disse o ator.

A relação de Lamoglia com o formato das novelas é antiga. Ele mencionou “Avenida Brasil” como uma produção marcante e recordou das novelas mexicanas exibidas pelo SBT que assistia ao lado de sua avó. Entre elas, destacou “Amy, A Menina da Mochila Azul”, que contava com Danna Paola, atriz com quem ele se reencontrou anos depois em “Elite”.