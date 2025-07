Times de futebol na bolsa: saiba como comprar ações

O mercado de investimento em sociedades anônimas do futebol no Brasil está em plena expansão. Desde a aprovação da Lei nº 14.193/2021, em agosto de 2021, os clubes de futebol podem se transformar em entidades empresariais, conhecidas como Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs). Essa mudança permite que até mesmo investidores comuns entrem na brincadeira, comprando ações das equipes, assim como fariam com empresas tradicionais. Mas como isso tudo realmente funciona e quais as opções que existem?

A transformação das SAFs no Brasil

As SAFs representam um verdadeiro marco na gestão dos clubes brasileiros. Com essa nova estrutura, os times podem emitir ações e captar investimentos para se tornarem mais profissionais. Desde que a lei foi sancionada, várias equipes adotaram esse modelo, em busca de uma sustentabilidade financeira e de uma administração mais eficiente. A necessidade de ser mais transparente e eficiente no mundo do futebol nunca foi tão crucial.

Investidores nacionais e grupos internacionais enxergaram as SAFs como uma oportunidade de investir no esporte. Essa mudança tem permitido que os clubes reestruturem suas finanças e explorem novas possibilidades de negócio. Para ter uma ideia, aqui estão alguns clubes que já operam como SAFs no Brasil:

Amazonas e Sete FC (AM)

(AM) Bahia e Fluminense de Feira (BA)

(BA) Fortaleza e Tirol (CE)

(CE) Brasiliense e Capital (DF)

(DF) Nova Venécia e Rio Branco (ES)

(ES) Atlético-GO, Centro Oeste e Grêmio Anápolis (GO)

(GO) Cuiabá (MT)

(MT) América-MG, Atlético-MG, Cruzeiro e outros (MG)

e outros (MG) CSP (PB)

(PB) Clubes de diversos estados, como PR, PE, RJ, RN, RS, SC, SP, SE, TO, entre outros.

Como investir em clubes de futebol?

Se a ideia de investir em um desses clubes te agrada, o primeiro passo é abrir uma conta em uma corretora de valores. É um processo bem parecido com o que se faz para investir em ações de empresas públicas. Depois disso, é fundamental pesquisar sobre os clubes e entender suas finanças e estratégias antes de colocar seu dinheiro lá.

No cenário internacional, existem clubes conhecidos que também têm ações listadas nas bolsas, como o Borussia Dortmund, na Alemanha, e a Juventus, na Itália. Esses podem ser excelentes alternativas para quem busca diversificar os investimentos.

Principais vantagens e riscos

Investir em SAFs pode ser uma ótima forma de diversificar o portfólio e, quem sabe, ter rendimentos ligados ao crescimento do futebol. Muitos investidores já estão se beneficiando ao escolher clubes com boas gestões. Mas é preciso ficar atento: o mercado esportivo pode ser cheio de surpresas. A volatilidade no desempenho das equipes, mudanças na administração e até lesões de jogadores podem impactar os resultados.

Panorama atual e perspectivas futuras

Hoje, mais de 60 clubes no Brasil já adotaram o modelo SAF, mostrando o potencial econômico do futebol como negócio. Essa nova configuração está trazendo resultados financeiros positivos, como a redução de dívidas e uma performance melhor, como é o caso do Botafogo.

A expectativa é que ainda mais clubes brasileiros sigam esse caminho, abrindo novas portas para os investidores e prometendo um futuro promissor para o futebol no país.