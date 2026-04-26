Capítulos de 4 a 9 de maio de 2026

Resumo dos Capítulos da Novela

Capítulo 43

Chinua e Dumi estão preocupados com possíveis consequências pela fuga de Omar. Virgínia planeja marcar o seu noivado no mesmo dia da inauguração do ateliê de Alika/Lúcia. Jendal, o antagonista, intensifica as buscas por Omar. Dumi encontra Omar e o ajuda a se esconder dos soldados de Jendal. Akin apoia Omar nesse momento. Onildo fica desconfiado ao perceber que Alika/Lúcia sabe sobre uma santa estrangeira. Niara/Vera e Maria Helena questionam Bartô sobre a reforma da escola. Jendal ameaça Burak por causa da fuga de Omar, e Dumi assume a responsabilidade para proteger o amigo.

Capítulo 44

Jendal faz um acordo com Dumi para garantir sua sobrevivência, enquanto Kênia, filha de Jendal, expressa revolta contra o pai. Carrapato busca a ajuda de Viriato para se manter fora da vista do Capitão Belarmino. Alika/Lúcia descobre que Virgínia marcou seu noivado para o mesmo dia da estreia de seu ateliê. Mirinho, por sua vez, desabafa com Fabrício sobre o interesse de Alika/Lúcia por Tonho. Geralda desconfia do comportamento de Viriato, e José muda a data de inauguração do ateliê. Chinua questiona Dumi se ele entregará Omar a Jendal, enquanto Omar afirma a Akin que tem uma missão a cumprir em Batanga. Diógenes planeja investir no negócio de Mirinho e Fabrício após o noivado da filha. Omar faz de Jendal um refém diante de Kênia.

Capítulo 45

Omar atinge Jendal, mas Dumi acaba desarmando o turco e ajuda o rei de Batanga. Kênia entra em pânico com a condição de seu pai. Após a fuga de Omar, Chinua cuida do ferimento de Jendal. Omar se encontra com Akin e diz que acredita ter matado Jendal. Ladisa celebra o que pensa ser a conquista de Omar, enquanto Akin fica apreensivo com Dumi. Carrapato se disfarça de Viriato, gerando estranhamento em Miguel. Mirinho garante a Fabrício que tentará conquistar Alika/Lúcia durante a viagem de Tonho. Diógenes reitera que espera o noivado de Virgínia para fazer seu investimento. Kênia informa a Jendal que Dumi foi quem o salvou. Dumi revela a Omar, Akin e Ladisa que Jendal ainda está vivo.

Capítulo 46

Dumi informa a Akin, Omar e Ladisa que a princesa Alika não aprovava a execução de Jendal. Viriato recrimina Carrapato por usar sua batina. Virgínia e sua família organizam a festa de noivado com Mirinho. José consegue mudar a data da inauguração do ateliê de Alika. Omar se desculpa com Dumi por sua atitude impulsiva em relação a Jendal. Maria Helena começa a idealizar a nova escola em Barro Preto. Mirinho decide ajudar Niara/Vera a tornar a escola uma realidade, buscando se aproximar de Alika/Lúcia. Kênia declara seu amor por Dumi, e eles compartilham um beijo. Kênia implora a Jendal pela vida de Dumi.

Capítulo 47

Jendal nega o pedido de Kênia, enquanto Alika confessaa Teresa que desconfia das intenções de Mirinho. Casemiro obriga Mirinho a se envolver com a reabertura da escola. Carrapato afirma que não deixará seu esconderijo na igreja. Jendal avisa a Kênia que, se Dumi não trouxer Omar, ele será sacrificado. Fabrício dá conselhos a Mirinho sobre como se aproximar de Alika/Lúcia. Alika revela a Niara que sente falta de Tonho. Dumi decide fugir e se despede de Kênia, que é vista por Jendal beijando Dumi. Mirinho arma um plano para impressionar Alika/Lúcia. José é atacado por capangas de Mirinho na estrada.

Capítulo 48

Mirinho se apresenta como o salvador de José durante um suposto assalto. Jendal repreende Kênia e prende Dumi. Akin, desconfiando do que pode ter acontecido, decide ir até o palácio. Alika/Lúcia cuida de Mirinho, que se machucou durante o incidente. Virgínia resgata Mirinho da casa de Alika/Lúcia, enquanto Fortunato questiona Mirinho sobre o ‘assalto’. Viriato flagra Carrapato furtando na mercearia. Akin avisa Omar e Ladisa sobre a prisão de Dumi. Kênia entra em desespero ao perceber que Dumi pode ser executado. No entanto, Jendal surpreende a todos ao decidir perdoar Dumi.

Informações Adicionais

A novela, que apresenta uma trama rica em conflitos e relacionamentos complexos, é produzida nos Estúdios Globo e vai ao ar de segunda a sábado, às 18h15. As histórias envolvem personagens distintos e suas lutas, refletindo emoções e dilemas que capturam a atenção do público.