Lucélia é atropelada por Arminda no fim de ‘Três Graças’

Na reta final da novela “Três Graças”, um dos momentos mais impactantes ocorrerá com a morte da personagem Lucélia, interpretada por Daphne Bozaski. O trágico evento acontece quando Lucélia é atropelada por Arminda, personagem de Grazi Massafera. Essa cena decisiva ocorrerá pouco antes do último capítulo da trama, que está agendado para o dia 15 de maio.

A situação se desenrola quando Joaquim, vivido por Marcos Palmeira, descobre que havia uma quantia em dinheiro escondida dentro de uma escultura. Ele retira o valor e busca a vilã Arminda para propor uma fuga conjunta. Inicialmente, Arminda recusa a ideia, mas logo muda de opinião.

Após um tempo, Arminda decide se desvincular do plano e fica com todo o dinheiro. Porém, sua ação não passa despercebida. Lucélia entra em cena, determinada a recuperar o valor. Durante essa tentativa, ela se torna alvo da vilã, resultando em um atropelamento fatal.

A novela “Três Graças” chega ao fim em um contexto misto. A trama encerra com uma média de 22,4 pontos na Grande São Paulo, um índice considerado baixo para o horário nobre das 21h. Apesar disso, a novela conquistou prêmios durante sua exibição e gerou bastante repercussão nas redes sociais e na cobertura da mídia.

Após o término de “Três Graças”, a faixa das 21h será ocupada pela nova novela “Quem Ama Cuida”, que estreia no dia 18 de maio, com a assinatura de Walcyr Carrasco e Claudia Souto.