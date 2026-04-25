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Lucélia é atropelada por Arminda no fim de ‘Três Graças’

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Lucélia morre atropelada por Arminda na reta final de 'Três Graças'
Lucélia morre atropelada por Arminda na reta final de 'Três Graças'

Na reta final da novela “Três Graças”, um dos momentos mais impactantes ocorrerá com a morte da personagem Lucélia, interpretada por Daphne Bozaski. O trágico evento acontece quando Lucélia é atropelada por Arminda, personagem de Grazi Massafera. Essa cena decisiva ocorrerá pouco antes do último capítulo da trama, que está agendado para o dia 15 de maio.

A situação se desenrola quando Joaquim, vivido por Marcos Palmeira, descobre que havia uma quantia em dinheiro escondida dentro de uma escultura. Ele retira o valor e busca a vilã Arminda para propor uma fuga conjunta. Inicialmente, Arminda recusa a ideia, mas logo muda de opinião.

Após um tempo, Arminda decide se desvincular do plano e fica com todo o dinheiro. Porém, sua ação não passa despercebida. Lucélia entra em cena, determinada a recuperar o valor. Durante essa tentativa, ela se torna alvo da vilã, resultando em um atropelamento fatal.

A novela “Três Graças” chega ao fim em um contexto misto. A trama encerra com uma média de 22,4 pontos na Grande São Paulo, um índice considerado baixo para o horário nobre das 21h. Apesar disso, a novela conquistou prêmios durante sua exibição e gerou bastante repercussão nas redes sociais e na cobertura da mídia.

Após o término de “Três Graças”, a faixa das 21h será ocupada pela nova novela “Quem Ama Cuida”, que estreia no dia 18 de maio, com a assinatura de Walcyr Carrasco e Claudia Souto.

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