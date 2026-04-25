Arminda sequestra bebê e é presa em ‘Três Graças’

Vilã de Novela Sequestra Neta de Gerluce e Termina Presa

A trama da novela “Três Graças” está chegando ao seu clímax, com a personagem Arminda, interpretada por Grazi Massafera, assumindo um papel de destaque nas reviravoltas da história. Recentemente, Arminda fez uma descoberta que a desestabilizou totalmente: o empresário Ferette, vivido por Murilo Benício, é o pai biológico de Raul, interpretado por Paulo Mendes. Essa revelação acirra os ânimos e desencadeia uma série de eventos que definirão o final da novela.

Na escalada de ações impulsivas, Arminda sequestra a neta de Gerluce, personagem de Sophia Charlotte. A cena é dramática e repleta de tensão, lembrando momentos marcantes de outras novelas. No entanto, o plano de Arminda não dá certo e ela acaba sendo presa pela polícia, enquanto a bebê é resgatada e devolvida à sua família.

A volta da criança acontece de forma inesperada. Joélly, interpretada por Alana Cabral, descobre que Lena, vivida por Barbara Reis, estava cuidando da filha e, após dias de angústia, consegue trazer a bebê de volta. O desfecho dessa situação se dá com Gerluce retomando a guarda da neta e Lígia, interpretada por Dira Paes, se reaproximando de Joaquim, personagem de Marcos Palmeira, o que coloca novos romances em pauta na narrativa.

Antes de ser presa, Arminda também ataca Samira, interpretada por Fernanda Vasconcellos, e a acusa de ser responsável pela morte de Jorginho, papel de Juliano Cazarré. Em um confronto tenso, Samira consegue escapar da abordagem policial, enquanto Arminda acaba na cadeia.

Outro desdobramento importante envolve a relação de Arminda com sua funcionária Helga, interpretada por Kelzy Ecard. Embora especulações nas redes sociais sugerissem que Helga fosse a mãe da vilã, a história se revela diferente. Helga confessa seu amor por Arminda e admite ter cometido homicídios para protegê-la, incluindo o de Edilberto, papel de Julio Rocha, além de Célio, interpretado por Otavio Müller. Essa declaração é recebida com ceticismo pelos investigadores.

Além disso, a prisão de Bagdá, personagem de Xamã, acontece após uma série de crimes ao longo da trama. Durante seu tempo na prisão, ele busca se redimir, mas não esquece dos planos de vingança. Bagdá tenta incriminar Lucélia, personagem de Daphne Bozaski, por seus crimes, e arma uma armadilha contra Samira, ao descobrir que a vilã foi responsável pela morte de seu pai.

A reta final da novela também reservará momentos de celebração. Kellen, interpretada por Luiza Rosa, se casará com o médico Zé Maria, papel de Tulio Starling, em uma cerimônia na igreja onde seu pai, Albérico, é pastor. Em seguida, Viviane, interpretada por Gabriela Loran, aceita o pedido de casamento de Leonardo, papel de Pedro Novaes. No mesmo dia, Lorena e Juquinha, personagens de Alanis Guillen e Gabriela Medvedovsky, respectivamente, também se unirão em matrimônio. No entanto, Ferette tenta sabotar essas comemorações, com a ajuda de Lucélia, ao roubar os vestidos de noiva.

O último capítulo de “Três Graças” está marcado para ser exibido no dia 15 de outubro. A novela deve encerrar com uma média de 22,5 pontos na Grande São Paulo, considerado abaixo da média histórica do horário, mas compensa com outras métricas, como premiações e repercussão nas redes sociais. A nova novela a ocupar essa faixa será “Quem Ama Cuida”, de Walcyr Carrasco e Claudia Souto, a partir do dia 18 de outubro.