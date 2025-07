Cinco hábitos que podem prejudicar sua airfryer permanentemente

A airfryer virou a queridinha da cozinha para quem quer uma alimentação mais saudável. Ela prepara frituras sem óleo e promete facilitar a vida. Mas, cuidado! Usos impróprios podem comprometer tanto a segurança quanto a durabilidade do eletrodoméstico.

Quando a airfryer não é usada da maneira correta, pode até acontecer um curto-circuito ou um incêndio. Além disso, alguns reparos podem anular a garantia. Por isso, é bom estar atento às orientações dos fabricantes.

Outra questão importante é a umidade. O vapor gerado durante o preparo pode atingir e danificar a resistência elétrica. Portanto, é fundamental saber como usar cada tipo de alimento corretamente, evitando qualquer situação de risco.

Riscos que comprometem

Alguns erros na hora de cozinhar podem ser mais comuns do que você imagina. Um deles é esquentar sopa diretamente na cuba da airfryer. Além disso, tentar fazer churrasco colocando carvão ou cozinhar ovos pode causar problemas. Alimentos com muita umidade devem ser evitados porque o vapor pode prejudicar o funcionamento.

Se você já se aventurou a fazer bolo ou panqueca, deve ter notado que a massa pode “voar” e grudar nas partes elétricas do aparelho. Outra situação arriscada é cozinhar alimentos enlatados, que podem até explodir. E, se você pensa em fazer um lanche com muito queijo, cuidado: isso pode queimar e fazer uma bagunça.

Cortes de carne magra também não são os melhores na airfryer. Eles tendem a ficar ressecados. O ideal é optar por opções mais gordurosas, como uma picanha. E lembre-se: farinha solta, como a de empanados, não se fixa bem durante o preparo e pode acabar fazendo uma sujeira.

Para quem sonha com o sabor de um churrasco, uma dica é usar fumaça líquida, disponível por cerca de R$ 25,00. Vale a pena investir em uma opção segura, em vez de arriscar receitas improvisadas que podem danificar sua airfryer.

Esses erros são mais frequentes do que se pensa, e diversas assistências técnicas estão sempre alertando sobre eles. Cozinhar com folhas, massas secas ou até latas de leite condensado pode afetar o aparelho. Por isso, aproveite a praticidade da airfryer, mas sempre fique atento às recomendações dos fabricantes. Isso garante não só a segurança, mas também a longevidade do seu equipamento.