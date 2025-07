Vendas da Nio crescem 17,5% em junho com 25 mil unidades

A Nio chegou ao final de junho de 2025 com números que fazem qualquer amante de carros elétricos levantar a sobrancelha: foram 24.925 veículos entregues! Isso representa um crescimento de 17,5% em relação a junho do ano passado e 7,3% a mais que em maio. Esses dados mostram que a marca está se firmando no promissor mercado dos elétricos inteligentes.

No segundo trimestre, a Nio vendeu 72.056 veículos, quase sem suar a camisa, já que a meta estava entre 72 mil e 75 mil. Os números foram divulgados em 1º de julho e indicam que, mesmo em um mercado que não para de crescer e se tornar mais competitivo, a Nio segue firme na disputa.

O mês de junho trouxe um mix interessante de entregas. A Nio, focada em modelos premium, fez 14.593 entregas. Já a ONVO, com sua linha familiar, contribuiu com 6.400, enquanto a Firefly, voltada para os compactos de luxo, entregou 3.932 veículos. Essa diversidade ajuda a marca a alcançar um total de 785.714 veículos entregues desde sua fundação, consolidando sua relevância no mundo dos elétricos.

Mas a Nio não está apenas feliz com as vendas. A qualidade dos seus modelos tem chamado atenção. O ET5 e o ET5T foram os campeões no segmento de sedãs elétricos médios, segundo o estudo China NEV-IQS, e o EC6 foi o favorito entre os veículos premium no China NEV-APEAL. Isso é algo que pode fazer alguém hesitar ao escolher entre elétricos, né? Afinal, quem não gosta de um carro que entrega qualidade e performance?

Desde 2019, a Nio se sobressai nas pesquisas de qualidade da J.D. Power, sendo reconhecida por sete anos consecutivos. Isso demonstra que o foco na experiência do cliente não é só discurso, mas uma realidade constante.

E com a concorrência esquentando, a Nio está se esforçando para se destacar, até mesmo em relação à gigante Tesla. Marcas como a Xiaomi também têm se tornado peças-chave nesse jogo, oferecendo modelos com preços atraentes. E para os que curtem novidades, o LDV Terron 9 2025 vem com preços competitivos na Austrália, prometendo agradar quem busca um eletrificado mais acessível.

Com um cenário tão dinâmico e cheio de opções, quem está pensando em trocar de carro, já sabe: o mercado está fervendo de novidades elétricas!