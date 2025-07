Catl começa a produzir baterias de alta tecnologia na China

A CATL, gigante chinesa no mercado de baterias, deu um passo importante ao abrir sua Super Fábrica de baterias em Chongqing no dia 30 de junho. Essa nova unidade estreia com duas linhas de produção que utilizam a tecnologia CTP2.0, ou Cell-to-Pack. Para quem ama o mundo automotivo, isso é uma boa notícia, pois vai impactar diretamente a eficiência e a autonomia dos elétricos.

O conceito de “fábrica-dentro-da-fábrica” (FiF) é uma jogada interessante. Com isso, os fornecedores vão operar dentro da própria planta da montadora. Imagine só: componentes chegando e sendo integrados à produção no mesmo dia! Isso significa que, se a montadora precisa de ajustes rápidos, pode fazê-los em menos de 20 minutos. Para quem já passou horas na estrada por causa de um carro com problema, sabe como isso é crucial.

A parceria entre a CATL e a Seres começou em 2022, e está se consolidando. Eles firmaram um acordo estratégico para que as baterias da CATL sejam exclusivas para os veículos Aito pelos próximos cinco anos. Esses carros, que têm conquistado os motoristas, estão agora equipados com as avançadas baterias Qilin. São mais de 700 mil veículos vendidos até agora. Impressionante, né?

Recentemente, a Seres adquiriu da Huawei, por cerca de 344 milhões de dólares, os direitos da marca Aito. A Huawei não saiu de cena e continua fornecendo software e componentes, além de vender os carros na sua rede HIMA. É como ter um bom parceiro na estrada — sempre ajuda nos momentos difíceis.

Conforme destacou o CEO da CATL, Dr. Robin Zeng, essa nova linha é a mais moderna e inteligente da empresa. Com processos digitais e automatizados, a eficiência vai lá em cima. Quem é apaixonado por inovação no setor automotivo vai ficar de olho nas novidades.

Além das baterias, a colaboração entre CATL e Seres pensa também em energia limpa. Em abril, eles finalizaram a primeira fase de um projeto solar de 50 MWh na Super Fábrica. Isso é um verdadeiro alívio para quem se preocupa com o meio ambiente. Ter uma unidade que consome energia renovável faz toda a diferença.

A CATL tem se destacado bastante no setor de baterias. De janeiro a maio deste ano, eles instalaram 103,2 GWh de baterias, que correspondem a 42,9% do mercado chinês. Mesmo com uma leve queda em relação ao ano passado, os números ainda mostram alta em relação a períodos anteriores.

Essa parceria entre CATL e Seres representa uma sinergia forte, unindo tecnologia de ponta e produção eficiente, sempre com um olho na sustentabilidade. E, para quem está sempre em busca de novidades no mundo dos automóveis, vale a pena acompanhar como esse cenário vai evoluir nos próximos anos.