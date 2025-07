Atletas da ABECC competem no Sul-Americano de Karatê em Recife

Entre os dias 30 de outubro e 6 de novembro, Recife se tornará o centro do karatê na América do Sul ao sediar o Campeonato Sul-Americano da modalidade. O evento, que acontecerá no Geraldão, reunirá competidores de diferentes países, fazendo da capital pernambucana um palco importante para o esporte.

A Associação Beneficente Esportiva Criança Cidadã (ABECC) é uma das representantes do Brasil no campeonato, com cinco atletas e a técnica Vanessa Araújo à frente da equipe. A ABECC tem um papel relevante em sua comunidade, atendendo cerca de 150 jovens de áreas carentes da cidade, e busca mais medalhas internacionais para reforçar seu projeto social.

A equipe já conquistou um total de seis medalhas em competições internacionais, sendo quatro delas no Sul-Americano e duas no Pan-Americano. Um dos grandes atletas da ABECC é Lucas Kauan, que foi campeão Sul-Americano no Equador em 2022. Outro destaque é Cailane Ramos, que levou a medalha de bronze na mesma competição. Em 2023, Lucas Cruz também conquistou o terceiro lugar em São Paulo, e José Daniel garantiu o vice-campeonato na Bolívia em 2024.

Vanessa Araújo expressou otimismo quanto às possibilidades de medalhas nesta edição do Campeonato: “Estamos focados e treinamos intensamente. Entramos na competição com chances reais de conquistar medalhas. Tecnicamente, o time está preparado para representar bem Pernambuco e o Brasil”, afirmou. Esta é a terceira vez que Vanessa é convocada para dirigir a equipe.

Lucas Kauan, conhecido por seu espírito competitivo, declarou estar pronto para mais uma conquista: “Vou dar o meu máximo para conquistar mais uma medalha e sentir novamente a alegria de estar no lugar mais alto do pódio”. Miguel Leão, um dos novatos do time, também mostrou confiança ao afirmar que acredita em sua capacidade de alcançar resultados positivos.

Os atletas da ABECC convocados para a Seleção Brasileira são:

– Lucas Kauan

– Cailane Ramos

– Miguel Leão

– João Santos

– Hiago Nascimento

O Campeonato Sul-Americano de Karatê é uma oportunidade crucial para esses jovens talentos mostrarem suas habilidades e representarem não só o Brasil, mas também a força de suas comunidades.