Uso de elétrico pode ser 73,6% mais barato que gasolina

A economia ao rodar com carros elétricos no Brasil está se tornando cada vez mais evidente. Em agosto, a deflação foi de 0,11%, impulsionada pela queda de 4,21% na energia elétrica. Isso impacta diretamente o bolso de quem dirige, principalmente quem está pensando em trocar de carro ou já tem um elétrico na garagem.

Vamos olhar os números. O preço médio do kWh está em torno de R$ 0,80, enquanto a gasolina custa cerca de R$ 6,17 por litro. Isso faz uma diferença enorme no custo por quilômetro. Com a infraestrutura de recarga rápida crescendo, ficou mais fácil e conveniente rodar com um carro elétrico.

Se você tem um carro a combustão com um tanque de 55 litros e consumo médio de 10 km/l, vai gastar aproximadamente R$ 339,35 para abastecê-lo. Isso dá um custo de R$ 0,617 por quilômetro. Agora, se você optar por um Volvo EX30, que é o elétrico premium mais vendido em 2025, vai gastar apenas R$ 55,20 para carregar a bateria completamente. Olha só a diferença: isso significa que rodar com o EX30 custa 73,6% menos que um carro a gasolina, considerando sua autonomia de 338 km. Tem modelos, como o EX40 e o EC40, que chegam a quase 80% de economia.

E não é só a economia que conta. Os carros elétricos são benéficos para o meio ambiente e para a vida nas cidades. Eles não emitem gases poluentes e ajudam a manter a cidade mais silenciosa. Além disso, a Volvo já colocou 75 eletropostos gratuitos em rodovias, o que dá um acesso muito maior a quem viaja.

Marcelo Godoy, presidente da Volvo Car Brasil, ressalta que a economia é só uma parte do que os elétricos oferecem. “O carro elétrico transforma a percepção sobre mobilidade, trazendo conforto e menos impacto ambiental”, comenta. E, se você carrega o carro em casa, o custo por quilômetro é bem mais baixo que o de um carro a combustão. Por exemplo, o EX30 Core Extended Range e o EX30 Plus têm custo de R$ 0,163/km, enquanto na gasolina você gastaria R$ 0,617/km.

Com esses números e a infraestrutura em expansão, não tem como negar: os elétricos são uma escolha prática e econômica. A cada dia, fica mais fácil entender por que muitos motoristas brasileiros estão começando a optar por essa mobilidade mais sustentável.