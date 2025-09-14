Infraestrutura de recarga rápida aumenta 60% em seis meses

O Brasil está vivendo um momento incrível quando o assunto é mobilidade elétrica. A infraestrutura de recarga está evoluindo, acompanhando o aumento da frota de veículos eletrificados. Hoje em dia, a oferta para quem gosta de dirigir um carro elétrico está aumentando, mas ainda existem desafios a serem superados — principalmente em algumas regiões e com as leis que precisam de atualização.

Até agosto de 2025, o país contava com impressionantes 16.880 pontos de recarga, tanto públicos quanto semipúblicos. Esse aumento de 14% em apenas seis meses, subindo de 14.827 eletropostos ativos em fevereiro, mostra que a coisa está avançando de forma positiva.

A frota de veículos elétricos plug-in já soma 302.225 unidades, divididas entre 44,5% totalmente elétricos (BEV) e 55,5% híbridos plug-in (PHEV). Olha só: isso dá uma média de um eletroposto para cada 18 veículos! Imagina a diferença que uma rede de recarga bem distribuída faz na hora de planejar uma viagem ou mesmo no dia a dia, evitando aquele estresse na hora de encontrar onde carregar o carro.

Um destaque notável são os carregadores rápidos (DC), que tiveram um salto de 59%, passando de 2.430 para 3.855 unidades em seis meses. Em contraste, os carregadores lentos (AC) avançaram apenas 5%, mostrando que estamos priorizando a infraestrutura para viagens mais longas. Se você já pegou estrada, sabe como é bom encontrar um carregador que faz o serviço rapidinho.

A expansão geográfica da rede de recarga tem se mostrado desigual. Já são 1.499 municípios com eletropostos, e a boa notícia é que Norte e Nordeste estão crescendo acima da média nacional. No entanto, o Sudeste continua na liderança, com 8.035 pontos. Ter mais opções em lugares estratégicos é essencial, especialmente para quem costuma fazer viagens intermunicipais ou até um passeio pela cidade.

Mesmo com todo esse avanço, os carregadores lentos enfrentam desafios regulatórios. A atualização da norma Ligabom, que regula a segurança em edifícios, está levando mais tempo do que o esperado. E, falando em desafios, muitos consumidores estão mais preocupados com a praticidade do que com questões de segurança nessas tecnologias.

As vendas de veículos elétricos estão reforçando essa tendência: até agosto, foram vendidos 164,6 mil unidades, um crescimento de 50,7% em relação a 2024. Isso elevou a participação dos elétricos para 11,8% do mercado. Com a frota crescendo e a infraestrutura se expandindo, estamos caminhando juntos em direção a uma economia de baixo carbono e a um futuro mais sustentável nas estradas. É um momento empolgante para quem é apaixonado por carros e por inovação!