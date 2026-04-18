Tadeu presta homenagem a Oscar Schmidt na estreia do ‘BBB 26’

A abertura do Big Brother Brasil 26, realizada na sexta-feira, 17 de outubro, foi marcada por um momento emotivo e inesperado. O apresentador Tadeu Schmidt apareceu ao vivo, poucas horas após a morte de seu irmão, Oscar Schmidt, e usou esse espaço para prestar uma homenagem ao ex-jogador.

Visivelmente tocado, Tadeu explicou ao público por que decidiu continuar à frente do programa mesmo enfrentando um luto tão profundo. Ele disse que a sua decisão foi inspirada pelo exemplo de dedicação e profissionalismo deixado por Oscar ao longo da vida.

Durante sua fala, Tadeu descreveu Oscar como sua principal referência, especialmente em relação ao compromisso com o trabalho. Com emoção, ele ressaltou que o irmão sempre foi um colega leal, que nunca desistiu de suas responsabilidades, mesmo em momentos difíceis, como quando estava machucado. Essa determinação foi o que o levou a estar presente no estúdio naquela noite.

“Hoje é um dia difícil. Hoje damos adeus ao meu irmão, Oscar. Eu fiz questão de estar aqui. Sabe por quê? Porque meu irmão, meu maior ídolo, sempre foi a minha maior referência em tudo, especialmente no amor pela profissão. Ele nunca deixou os companheiros de time na mão, nunca desfalcou a equipe, por isso eu fiz questão de estar aqui”, declarou Tadeu.

O apresentador também pediu compreensão ao público pela sua falta de energia normal, mas reforçou seu desejo de oferecer o melhor durante a edição, transformando sua participação em um tributo a Oscar. Este momento conferiu à abertura um tom emocional e reflexivo, fugindo da habitual dinâmica de competição que caracteriza o reality.

### Quem foi Oscar Schmidt?

Oscar Schmidt, nascido em Natal, Rio Grande do Norte, é lembrado como um dos maiores ícones do basquete brasileiro. Ele se destacou nas quadras, acumulando 1.093 pontos em cinco participações em Jogos Olímpicos, estabelecendo-se como o maior pontuador da história da competição.

Ao longo de sua carreira, Oscar ultrapassou a marca impressionante de 49 mil pontos, solidificando sua posição entre os grandes atletas do basquete mundial. Ele representou a Seleção Brasileira em cinco Olimpíadas, desde a sua primeira participação em Moscou, em 1980, até sua última em Atlanta, em 1996.

Um dos momentos mais icônicos de sua trajetória aconteceu em 1987, quando liderou o Brasil na vitória contra os Estados Unidos nos Jogos Pan-Americanos em Indianápolis. Oscar encerrou sua carreira profissional em 2003, após mais de trinta anos dedicados ao esporte.

A morte de Oscar foi anunciada em um comunicado da família, que destacou sua luta corajosa contra um tumor cerebral, que enfrentava há mais de 15 anos. A despedida será realizada de maneira reservada, cercada apenas pelos familiares.