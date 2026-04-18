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Globo busca ampliar participação de Ana Castela em ‘Coração Acelerado’

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Filipe Bragança e Ana Castela. Foto: Divulgação/Globo
Globo quer ampliar papel de Ana Castela em 'Coração Acelerado'

A Globo está planejando aumentar a participação da cantora Ana Castela na novela “Coração Acelerado” após notar um crescimento significativo na audiência. A presença da artista coincidiu com o melhor desempenho do programa desde sua estreia, em janeiro deste ano.

Desde que Ana começou a aparecer com mais frequência na trama, na semana passada, a novela atingiu 22 pontos na Grande São Paulo, superando a média acumulada de 18,8 pontos. Essa reação positiva foi percebida não apenas pelo público, mas também pelas autoras Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, além do diretor artístico Carlos Araújo, que acreditam que a presença dela trouxe um novo impulso à novela.

Inicialmente, a participação de Ana Castela estava prevista para ser limitada a dois blocos de cenas, com término marcado para segunda-feira, dia 20. No entanto, com o aumento da audiência, a emissora está buscando ampliar sua participação na novela. Se as negociações forem bem-sucedidas, a cantora poderá gravar novas cenas antes da Copa do Mundo e reaparecer na fase final da trama, que está programada para agosto. Ana já demonstrou interesse em continuar no projeto, afirmando ter gostado da experiência como atriz.

Na novela, Ana Castela interpreta uma versão fictícia de si mesma, envolvida em uma narrativa que inclui o protagonista João Raul, interpretado por Filipe Bragança, e a vilã Naiane, vivida por Isabelle Drummond. Sua inclusão foi uma estratégia recente da produção para atrair mais espectadores.

“Coração Acelerado” está confirmada para exibição até o final de agosto, e a Globo agora tem uma oportunidade de reorganizar a participação de Ana Castela. Após essa novela, a nova atração que entrará no ar será “Por Você”, com Sheron Menezzes no papel principal. Assim, as próximas semanas serão críticas para a emissora, que tentará maximizar os efeitos da audiência gerados pela presença da cantora.

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