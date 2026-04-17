Everaldo Marques assume lugar de Luis Roberto na Copa do Mundo

Everaldo Marques será o novo narrador dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo da FIFA, substituindo Luis Roberto, que está afastado para tratamento de saúde devido a uma neoplasia cervical. Esta mudança ocorre em um momento delicado e traz um novo tom à cobertura do principal evento de futebol do mundo, que se aproxima com grandes expectativas.

Marques, que tem 47 anos e é conhecido por sua versatilidade em diferentes esportes, já faz parte da equipe da emissora e possui experiências anteriores significativas, incluindo a narração na Fórmula 1 e em Jogos Olímpicos, como os de Tóquio e Paris. Esta será a segunda vez que ele narra uma Copa do Mundo, tendo se destacado na edição de 2022, no Catar, onde narrou jogos com resultados surpreendentes.

A jornada de Everaldo com o time brasileiro começa antes mesmo do torneio. Ele estará presente na transmissão da convocação do técnico Carlo Ancelotti, previsto para acontecer no dia 18 de maio. Na equipe, ele contará com os comentaristas Junior, Ana Thaís Matos, Cristiane Rozeira e Denilson. A abertura da Copa no Estádio Azteca, que acontecerá em 11 de junho, será comandada por Gustavo Villani.

Este mundial apresenta um formato novo, com 48 seleções divididas em 12 grupos. Os times precisarão jogar um total de oito partidas para conquistar o troféu. A competição será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, e a final está marcada para o dia 19 de julho. O Brasil fará sua estreia no MetLife Stadium, em Nova Jersey, enfrentando o Marrocos, no dia 13 de junho, às 19h.

Para Everaldo Marques, essa é uma oportunidade que sonhou desde a infância. Ele expressou que o convite chega em um momento importante, considerando sua longa amizade com Luis Roberto. “Enquanto o Luis cuida da saúde, vou abraçar essa missão e me preparar da melhor forma possível”, comentou.

Com a mudança, a cobertura da Copa pela emissora manterá sua série de transmissões em múltiplas plataformas, alcançando tanto a TV aberta quanto os canais fechados e as plataformas digitais. Essa estratégia visa garantir que os torcedores brasileiros possam acompanhar cada emoção do torneio em tempo real, reforçando a conexão da emissora com o público.