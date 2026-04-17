números consolidados de 16/04/2026 estão disponíveis
Audiência da TV: Números de 16 de abril de 2026
A reprise da novela “Avenida Brasil” continua a apresentar resultados abaixo do esperado, enquanto a produção “Coração Acelerado” se destaca com boas audiências. A eliminação da participante Jordana no programa “BBB 26” contribuiu para um aumento nos índices do reality, atraindo mais telespectadores.
Por outro lado, “Domênica Montero” teve uma queda em sua audiência, registrando números inferiores aos da reprise de “Sortilégio”. Na disputa pela terceira posição na audiência, o programa “Aqui Agora” superou “Brasil Urgente SP”.
Abaixo estão as audiências consolidadas de quinta-feira, 16 de abril de 2026:
- Bom Dia SP: 8,0 pontos
- Bom Dia Brasil: 7,6 pontos
- Encontro com Patrícia Poeta: 6,4 pontos
- Mais Você: 6,7 pontos
- SP1: 9,3 pontos
- Globo Esporte: 9,2 pontos
- Jornal Hoje: 9,6 pontos
- Edição Especial: Terra Nostra: 10,2 pontos
- Sessão da Tarde: A Menina Que Acredita em Milagres: 9,4 pontos
- SPTV: 11,4 pontos
- Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil: 13,8 pontos
- A Nobreza do Amor: 17,5 pontos
- SP2: 19,7 pontos
- Coração Acelerado: 21,0 pontos
- Jornal Nacional: 23,2 pontos
- Três Graças: 25,7 pontos
- BBB 26: 20,0 pontos
- The Good Doctor: 9,7 pontos
- Jornal da Globo: 6,2 pontos
- Rede BBB: 5,2 pontos
- A Nobreza do Amor (reapresentação): 4,7 pontos
- Coração Acelerado (reapresentação): 3,8 pontos
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,4 pontos
- Hora 1: 4,0 pontos
Os números mostram também programas de outras emissoras, como:
- Balanço Geral Manhã: 1,9 pontos
- Cidade Alerta SP: 6,4 pontos
- Jornal da Record: 6,8 pontos
- Coração de Mãe: 5,8 pontos
- Reis: A Sucessão: 3,6 pontos
- A Praça é Nossa: 3,5 pontos
Na Band, os resultados foram:
- Jornal da Band: 3,0 pontos
- Brasil Urgente: 1,9 pontos
E na RedeTV:
- A Tarde é Sua: 1,1 pontos
- TV Fama: 0,5 pontos
Para contextualizar, em 2026, um ponto de audiência representa aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, servindo como uma importante referência para o mercado publicitário.