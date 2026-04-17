números consolidados de 16/04/2026 estão disponíveis

Audiência da TV: Números de 16 de abril de 2026

A reprise da novela “Avenida Brasil” continua a apresentar resultados abaixo do esperado, enquanto a produção “Coração Acelerado” se destaca com boas audiências. A eliminação da participante Jordana no programa “BBB 26” contribuiu para um aumento nos índices do reality, atraindo mais telespectadores.

Por outro lado, “Domênica Montero” teve uma queda em sua audiência, registrando números inferiores aos da reprise de “Sortilégio”. Na disputa pela terceira posição na audiência, o programa “Aqui Agora” superou “Brasil Urgente SP”.

Abaixo estão as audiências consolidadas de quinta-feira, 16 de abril de 2026:

Bom Dia SP: 8,0 pontos

8,0 pontos Bom Dia Brasil: 7,6 pontos

7,6 pontos Encontro com Patrícia Poeta: 6,4 pontos

6,4 pontos Mais Você: 6,7 pontos

6,7 pontos SP1: 9,3 pontos

9,3 pontos Globo Esporte: 9,2 pontos

9,2 pontos Jornal Hoje: 9,6 pontos

9,6 pontos Edição Especial: Terra Nostra: 10,2 pontos

10,2 pontos Sessão da Tarde: A Menina Que Acredita em Milagres: 9,4 pontos

9,4 pontos SPTV: 11,4 pontos

11,4 pontos Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil: 13,8 pontos

13,8 pontos A Nobreza do Amor: 17,5 pontos

17,5 pontos SP2: 19,7 pontos

19,7 pontos Coração Acelerado: 21,0 pontos

21,0 pontos Jornal Nacional: 23,2 pontos

23,2 pontos Três Graças: 25,7 pontos

25,7 pontos BBB 26: 20,0 pontos

20,0 pontos The Good Doctor: 9,7 pontos

9,7 pontos Jornal da Globo: 6,2 pontos

6,2 pontos Rede BBB: 5,2 pontos

5,2 pontos A Nobreza do Amor (reapresentação): 4,7 pontos

4,7 pontos Coração Acelerado (reapresentação): 3,8 pontos

3,8 pontos Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,4 pontos

3,4 pontos Hora 1: 4,0 pontos

Os números mostram também programas de outras emissoras, como:

Balanço Geral Manhã: 1,9 pontos

1,9 pontos Cidade Alerta SP: 6,4 pontos

6,4 pontos Jornal da Record: 6,8 pontos

6,8 pontos Coração de Mãe: 5,8 pontos

5,8 pontos Reis: A Sucessão: 3,6 pontos

3,6 pontos A Praça é Nossa: 3,5 pontos

Na Band, os resultados foram:

Jornal da Band: 3,0 pontos

3,0 pontos Brasil Urgente: 1,9 pontos

E na RedeTV:

A Tarde é Sua: 1,1 pontos

1,1 pontos TV Fama: 0,5 pontos

Para contextualizar, em 2026, um ponto de audiência representa aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, servindo como uma importante referência para o mercado publicitário.