Capítulos de 27 de abril a 2 de maio de 2026

Resumo dos Capítulos da Novela

Capítulo 163

Lena se surpreende ao ver que a bebê se acalma no colo de Gerluce. Paulinho fica atento à conversa entre Raul e Herculano, percebendo que o executivo está escondendo algo. Joélly descobre que Lena mentiu para ela. Arminda e Ferette ficam informados por Zezé que a obra “Três Graças” será devolvida ao seu verdadeiro dono. Gerluce se preocupa ao saber que Joélly e Raul foram se encontrar com Lena. Juquinha prende Bagdá e leva Kasper para a delegacia, acusando-o de esconder um fugitivo. Joaquim descobre um valor em dinheiro escondido dentro da escultura e tenta impedir que Arminda devolva a obra a Rogério. Samira, por sua vez, observa Joélly e Raul indo ao encontro de Lena e Alice.

Capítulo 164

Raul e Joélly desconfiam do comportamento de Lena, que se sente encurralada e sai do local. Joaquim tenta acalmar Arminda, mostrando o dinheiro escondido na escultura e sugere que fujam juntos. Jairo garante que Kasper responderá em liberdade, enquanto Bagdá é levado para o sistema prisional. Ambos denunciam Lucélia. Joaquim disfarça que pegou o dinheiro para Misael. Josefa e Gisleyne ficam em choque ao encontrarem uma mão humana enterrada no jardim. Paulinho e Juquinha tentam fazer Helga confessar sobre a morte de Célio. Arminda descobre que Ferette é, na verdade, pai de Raul.

Capítulo 165

Ferette confirma a Arminda que é, de fato, o pai de Raul. Viviane aceita o pedido de casamento de Leonardo. Arminda começa a considerar a possibilidade de matar Samira. Helga mantém sua versão, alegando que matou Célio sozinha. Arminda recebe uma ligação de Paulinho, que a convoca para uma acareação, e Helga tenta impedir que isso aconteça. Misael pega Joaquim com o dinheiro da escultura e ameaça contar para os amigos. Lígia convida Joaquim para um lanche em sua casa. Arminda revela a Gerluce e Raul que foi Samira quem matou Jorginho.

Capítulo 166

Gerluce informa a Paulinho sobre a confissão de Arminda, que disse que Samira matou Jorginho. Paulinho combina com Jairo um plano para fazer Arminda confessar seus crimes. Marise sugere a Ferette um meio de incriminar Paulinho na expropriação das “Três Graças”. Lucélia comunica a Ferette que seus filhos vão se casar. Bagdá é levado para a cadeia e Kasper volta para casa, se desculpando com Maggye e Júnior, e pensa em reerguer a família. Herculano impede Lena de se encontrar com Joélly. Raul conta a Joélly que Samira foi a responsável pela morte de Jorginho. Jairo avisa Paulinho que uma foto sua com o grupo investigado foi parar na Corregedoria, resultando em seu afastamento das investigações. Samira se aproxima de Raul.

Capítulo 167

Samira consegue convencer Raul a entrar em seu carro, onde ele descobre que Ferette é seu pai. Jairo orienta Paulinho a não se envolver enquanto a apuração está em andamento. Juquinha tenta convencer João Rubens a conversar com Kasper, mas sem sucesso. Gerluce tenta tranquilizar Paulinho, que se preocupa com a demora de Raul para voltar para casa. Ferette confirma a Raul que ele é seu pai e revela um plano cheio de ódio contra Gerluce.

Capítulo 168

Juquinha informa a Paulinho sobre a iminente prisão de Lena e Herculano. Ferette garante a Arminda que não deixará que Gerluce tenha os bens que lhe pertencem. Arminda começa a planejar o sequestro da bebê de Lena. Joaquim e Lígia se beijam, enquanto Herculano e Lena não percebem que estão sendo seguidos.

Os acontecimentos da novela podem sofrer alterações conforme a edição, e a trama é exibida de segunda a sábado, a partir das 18h15.