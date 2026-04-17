Helga altera depoimento e denuncia Arminda à polícia em ‘Três Graças’

A novela “Três Graças” está chegando à sua reta final e a relação entre as personagens Arminda e Helga se tornará um dos principais pontos de tensão na trama. Helga, após assumir a responsabilidade por dois assassinatos, decide pressionar sua patroa, Arminda, revelando que está apaixonada por ela. Com esse sentimento, Helga chantageia Arminda, exigindo promessas de que elas ficarão juntas.

Arminda, interpretada por Grazi Massafera, finge aceitar essa nova dinâmica, mas na verdade está apenas ganhando tempo enquanto planeja sua fuga do Brasil. Essa encenação começará a ruir no antepenúltimo capítulo, que irá ao ar no dia 13 de maio. Helga perceberá que está sendo manipulada e mudará seu depoimento à polícia, revelando informações sobre os assassinatos de Célio e Edilberto.

Célio, que era interpretado por Otávio Müller, foi empurrado da escada da mansão e enterrado no quintal. Já Edilberto, amante de Samira, foi assassinado quando Arminda tentou atingir outra pessoa e errou o alvo. As gravações dessas cenas estão acontecendo nesta semana e mostram a manipulação emocional da vilã, que busca atrasar a reação de Helga enquanto planeja sua saída.

Paralelamente, a história mostrará o sofrimento de Helga na prisão. Embora tenha confessado o assassinato de Célio, ela se verá sozinha, sem apoio de Arminda e sem recursos financeiros para contratar um advogado. Em um momento de solidão, haverá uma cena em que Helga acaricia uma foto de Arminda, refletindo a obsessão que sente por ela.

Na penúltima semana da novela, Arminda também será presa, mas passará apenas alguns dias na prisão. Em um ato extremo, ela tentará empurrar o carrinho de sua neta escada abaixo, mas será impedida por Ferette, interpretado por Murilo Benício, que mobiliza uma equipe de advogados para garantir sua liberdade rapidamente.

Nesse cenário, Helga fará sua proposta de forma direta e ameaçadora. Ela avisará Arminda que, se seu amor não for correspondido, contará à polícia sobre os assassinatos. Arminda, então, simulará aceitação, levando Helga a acreditar em um futuro ao lado dela. Contudo, essa ilusão terminará em consequências inesperadas: quando a verdade for revelada, a polícia começará a cercar Arminda justamente quando ela se prepara para deixar o país.

Enquanto isso, Arminda conseguirá acessar uma fortuna significativa, mas isso não ocorrerá sem tragédias, como a morte de Lucélia, que será atropelada ao tentar confrontar a vilã sobre o dinheiro.

“Três Graças”, criada por Aguinaldo Silva em parceria com Virgílio Silva e Zé Dassilva, está ambientada em São Paulo e alcança uma audiência média de 22 pontos na capital. A novela terminará no dia 15 de maio, quando será substituída por “Quem Ama Cuida”, uma nova produção de Walcyr Carrasco e Claudia Souto.