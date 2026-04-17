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Matheus Costa volta às novelas em nova produção da Record

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Matheus Costa. Foto: Reprodução/Record
Matheus Costa retorna às novelas em nova produção da Record

Matheus Costa está de volta às novelas na nova produção intitulada “Ben-Hur”, uma parceria entre a Record e a Seriella. Essa obra marca o retorno do ator ao gênero, apresentando uma abordagem que foge das narrativas bíblicas tradicionais pelas quais a emissora é conhecida. A série busca explorar temas de fé, família e conflito pessoal.

Na trama, Matheus interpreta o personagem Elad, que é descrito por ele como uma figura complexa, lidando com dilemas emocionais e desafios de vida relacionados à sua família e à religião. As gravações já começaram, e o ator compartilha que o papel exigiu uma interpretação diferenciada, com foco na naturalidade da fala. Ele procura um tom que se harmonize tanto com o personagem quanto com o contexto histórico da história.

O ator comentou também que a produção tem uma abordagem semelhante à de séries, com atuações mais contidas, mas mantendo a grandeza que caracteriza as produções da Record. Esse equilíbrio é uma das novidades do projeto.

O retorno de Matheus à televisão ocorre após sua participação em diversas produções, incluindo seu papel em “Juntas e Separadas”, lançada no Globoplay, e em “Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente”, da HBO Max, onde interpretou um personagem que contrai HIV e comete suicídio.

“Ben-Hur” adapta o clássico romance “Ben-Hur: Uma História dos Tempos de Cristo”, escrito por Lew Wallace, que também inspirou o famoso filme de 1959. A nova versão se concentra em Judá Ben-Hur, um nobre judeu que busca vingança contra um amigo romano, mas acaba transformando sua vida após um encontro com Jesus Cristo.

A produção é dirigida por Vicente Guerra e conta com o roteiro de Cristiane Cardoso. O elenco é robusto e inclui mais de 70 atores, além de 450 participações especiais. A obra será apresentada em seis idiomas: inglês, espanhol, francês, italiano, hebraico e coreano. Entre os artistas confirmados no elenco estão nomes como Daniel Dantas, Vinicius Redd, Rômulo Weber, Bia Arantes, Ingrid Conte, Floriano Peixoto, Nicola Siri e Pedro Nercessian.

Com essa nova abordagem, a Record busca revitalizar o interesse do público pelo gênero épico, focando na profundidade dramática em vez de uma didática religiosa rígida.

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