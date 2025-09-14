Peugeot 2008 GT Hybrid disponível para PcD com desconto de R$ 22 mil

O Peugeot 2008 GT Hybrid desembarcou no Brasil com a linha 2026, trazendo novidades que vão fazer os apaixonados por carros ficarem de olho. Agora, o modelo conta com um sistema híbrido-leve, que é uma combinação esperta entre motor a combustão e um motor elétrico, alimentado por uma bateria de íons de lítio de 12V. Essa inovação promete tornar a condução não só mais eficiente, mas também mais econômica.

A Peugeot garante que essa tecnologia pode reduzir em até 12% o consumo de combustível e ainda diminuir as emissões de CO₂ em 8%. Como funciona? Basicamente, há um motor-gerador conectado ao virabrequim por uma correia, desempenhando uma função que antes era do alternador e motor de partida tradicionais. Para quem já pegou um trânsito pesado, sabe como uma solução assim pode ajudar a economizar combustível em paradas frequentes.

Assim como eu, provavelmente você já ouviu falar da Fiat utilizando uma solução semelhante. O Peugeot 2008 GT Hybrid está equipado com um motor 1.0 turbo que gera 130 cv e 20,4 kgfm de torque. Para completar, vem com uma transmissão automática CVT que simula sete marchas. Nos números, o modelo faz 9 km/l na cidade e 13 km/l na estrada com etanol, além de 9,6 km/l na cidade e 13,7 km/l na estrada com gasolina. Falar em economia é sempre bom, né?

Se você está pensando em adquirir um, setembro vem com uma oportunidade especial: o Peugeot 2008 GT Hybrid oferece condições especiais para pessoas com deficiência (PcD). Eles têm isenção integral de IPI e ainda ganham um bônus de fábrica. Caso você esteja nessa categoria, o SUV pode sair por R$ 157.965,00, em vez do preço de tabela de R$ 179.990,00, resultando em uma economia de mais de R$ 22 mil. Isso faz uma diferença e tanto ao pegar a estrada, não é?

Entre janeiro e agosto de 2025, o 2008 registrou 8.227 unidades vendidas, um número interessante, mas ainda atrás dos líderes do mercado. O Volkswagen T-Cross dominou o ranking com mais de 61 mil unidades, seguido de perto pelo Hyundai Creta e o Toyota Corolla Cross. Esses dados da Fenabrave mostram que a concorrência é feroz, mas o Peugeot 2008 continua tendo seu espaço.

Falando em cores, o Peugeot 2008 GT Hybrid pode ser encontrado em tons como Preto Perla Nera e Cinza Artense, tornando o visual bem atraente. E para aqueles que gostam de tecnologia, o modelo vem com um painel digital de 10 polegadas e uma central multimídia de 10,3 polegadas, que permite conexão sem fio com Android Auto e Apple CarPlay.

Além disso, há o sistema Peugeot i-Connect e um bom pacote de segurança, que inclui seis airbags, teto solar panorâmico e recursos como assistente de faixa, alerta de colisão e reconhecimento de limite de velocidade. Esses detalhes fazem a diferença, especialmente em um mundo onde a tecnologia está cada vez mais presente no nosso dia a dia ao volante.

Se você é fã do estilo e da versatilidade dos SUVs, o Peugeot 2008 GT Hybrid com certeza merece uma olhada.