Café deve ter nova redução de preços em 2025

O preço do café no Brasil, que vinha subindo de forma bem expressiva, pode dar uma trégua em breve. Essa expectativa vem do Itaú BBA, que aponta para uma possível queda nos valores do café no mercado nacional.

Esse cenário surge após um aumento impressionante de 80,2% nos últimos 12 meses, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com isso, o café virou um dos produtos mais caros da cesta básica, algo que tem afetado bastante o bolso dos brasileiros.

A previsão de um aumento na oferta de café do tipo robusta nos próximos anos é uma das principais razões que podem levar a essa diminuição dos preços. A safra de 2025/26 é aguardada com otimismo, já que as condições climáticas estão a favor e houve investimentos para potencializar a produção.

Expectativas para a safra 2025/26

A produção de café robusta é uma das grandes promessas para trazer alívio aos preços, enquanto a produção de café arábica deve enfrentar uma queda. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a safra de café arábica em 2025/26 será menor, devido a um fenômeno conhecido como bienalidade negativa, que provoca variações na produção a cada ano.

No Espírito Santo, o maior produtor de café conilon, a expectativa é de um aumento de 20,1% na colheita, favorecido pelas boas condições do tempo. Esse aumento na oferta pode ser crucial para equilibrar o mercado e, quem sabe, reduzir os preços.

Oscilações do mercado cafeeiro

Ainda que a expectativa seja positiva, o mercado cafeeiro é instável. As flutuações cambiais são um desafio, especialmente com as tarifas comerciais que podem ser aplicadas pelos grandes importadores, como os Estados Unidos.

O Brasil, sendo um dos líderes na produção mundial de café, enfrenta constantes desafios. Mudanças nos preços das commodities, além de aspectos climáticos como secas e pragas, testam a resistência do setor. Essa volatilidade pode impactar significativamente o valor que é pago ao produtor, refletindo na prateleira do supermercado.

Comportamento do consumidor

Com os preços altos nos últimos anos, muitos consumidores passaram a buscar alternativas mais em conta. A Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic) constatou uma queda de 15,9% no consumo neste ano. Se os preços realmente diminuírem, é bem provável que as marcas e o varejo mudem suas estratégias para reconquistar o público.

Soluções como blends diferenciados e novas apresentações dos produtos podem dar um novo ânimo ao setor, adaptando-se às necessidades dos consumidores que, por conta das altas, preferiram optar por opções mais baratas.