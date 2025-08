Triumph Speed Twin 900 2025 chega ao Brasil com visual novo

A Triumph trouxe para o Brasil a nova Speed Twin 900, a versão 2025 que já chega com um visual repaginado e várias novidades interessante. Para quem curte motos clássicas, esse modelo é uma mistura perfeita de tradição e modernidade, e está disponível nas concessionárias da marca a partir de R$ 61.190.

Um dos grandes destaques é o tanque, que passou por um redesign e agora tem linhas mais marcantes e acabamentos mais sofisticados. As rodas usinadas e o farol em LED garantem um charme extra, mantendo o estilo retrô que a galera adora. O assento também foi reformulado: mais espesso e confortável, com altura de 780 mm, embora exista a opção de um banco acessório que abaixa para 760 mm, perfeito para quem procura uma posição mais baixa.

### Suspensão e Freios

Na parte técnica, a Speed Twin 900 não decepciona. O novo garfo dianteiro da Marzocchi, com 43 mm, promete ótimas respostas ao dirigir, e a suspensão traseira é ajustável, o que deixa tudo mais sob controle nas curvas. Ah, e o braço oscilante é de alumínio agora, tornando a moto mais leve e rígida do que a antiga Bonneville T100. E quem gosta de parar com segurança vai curtir os freios: a pinça radial de quatro pistões na dianteira com disco de 320 mm traz um desempenho admirável.

### Potência e Economia

Sob o tanque, o motor é o conhecido Bonneville Twin de 900 cc, que entrega 65 cavalos de potência e um torque de 8,15 kgfm. O câmbio com cinco marchas é suave, e o consumo médio é de aproximadamente 4 litros a cada 100 km — ideal para as viagens de fim de semana. Com um tanque de 12 litros, você pode se programar para percorrer boas distâncias sem se preocupar em abastecer toda hora.

### Tecnologia a Bordo

Em relação à eletrônica, a Speed Twin 900 vem equipada com um pacote de segurança legal. Tem ABS otimizado para curvas, controle de tração que dá para desligar, e dois modos de pilotagem: Road e Rain. O painel é moderno, mesclando um display LCD com uma tela auxiliar em TFT, facilitando a visualização das informações enquanto você pilota.

E quem gosta de conectividade vai se sentir em casa. A moto traz porta USB-C, conexão Bluetooth e a possibilidade de adicionar acessórios como controle de cruzeiro, manoplas aquecidas e um sensor de pressão dos pneus. Prático, né?

### Novas Cores

Para a nova linha, a Triumph também caprichou nas cores. Você pode escolher entre Pure White com faixas em azul e laranja, Aluminium Silver com o acabamento tradicional, e a elegante Phantom Black, que tem detalhes em dourado e cinza escuro. E para quem está sempre de olho nas novidades do universo das motos, vale a pena conferir o novo Deepal S05, que está fazendo sucesso na China com sua boa autonomia.