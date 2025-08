Design inédito da nova Toyota Hilux 2026 é revelado em patentes

A Toyota Hilux, uma das picapes mais queridas e vendidas em todo o mundo, está prestes a passar por uma transformação significativa. Com o lançamento da nona geração previsto para 2026, as novidades já começam a aparecer. E quem ama dirigir já sabe: mudanças boas no design podem fazer a diferença na hora de impressionar na estrada.

Recentemente, alguns protótipos camuflados da nova Hilux foram vistos em testes, e as patentes revelaram que ela vem com um visual bem diferente. A frente ganhará faróis mais estreitos, e o para-choque vai sofrer uma repaginada que vai deixar o modelo com um ar mais robusto e moderno. Isso é algo que, reconheço, deixa qualquer um animado ao imaginar como esse monstro vai enfeitar as estradas!

Em relação ao design, um detalhe que vai chamar a atenção são os para-lamas quadrados, que continuam presentes tanto na dianteira quanto na traseira. Uma adição interessante é uma pequena plataforma lateral no para-choque traseiro, que promete facilitar a vida na hora de acessar a caçamba. E, para quem já passou por isso, sabe que uma caçamba acessível faz toda a diferença, especialmente em dias de trabalho duro.

Ao entrar na nova Hilux, o interior também promete ser um espetáculo. A central multimídia agora aparece em uma tela flutuante de aproximadamente 12 polegadas. Infelizmente, ela é um pouco menor que as que encontramos em picapes grandes como a Tacoma e Tundra, mas ainda assim, um ótimo recurso para quem adora tecnologia. E a posição pode facilitar a visualização durante a condução, o que é sempre bem-vindo.

O painel, por sua vez, receberá uma atualização: com visual mais limpo e moderno, o painel digital vai deixar tudo mais fácil de ler e manusear. O novo túnel de transmissão e o seletor de marchas também prometem ser mais práticos. Isso é algo que os motoristas que passam horas no trânsito vão valorizar, certo?

Embora o volante não tenha aparecido nas imagens até agora, rumores indicam que pode ser mais similar ao que encontramos no Land Cruiser Prado. Para quem é fã de conforto e funcionalidade, isso é música para os ouvidos!

E não para por aí. Na parte mecânica, a Hilux vai continuar com a base de chassi IMV, mas com melhorias esperadas. Em alguns mercados, é possível que vejamos o motor 2.8 turbodiesel com sistema híbrido leve, além das opções tradicionais a gasolina e diesel. Isso mostra que a Toyota está atenta às exigências do mercado, especialmente com a crescente concorrência — a Chery, por exemplo, já anunciou que está de olho nesse segmento.

No fim das contas, quem dirige em estrada ou cidade sabe como cada nova mudança pode afetar a experiência ao volante. Portanto, é bom ficar de olho nas novidades da nova Hilux, pois ela promete vir com tudo, trazendo um mix de tradição e modernidade que vai agradar tanto os fãs da picape quanto quem busca eficiência e um design atraente.