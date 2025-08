Arsenal e Villarreal: sete desfalques e uma dúvida para o jogo

Arsenal e Villarreal se preparam para um amistoso de pré-temporada no Estádio Emirates, em Londres, na próxima quarta-feira. Os Gunners, que participaram recentemente de uma turnê na Ásia, encerraram suas atividades no continente com uma derrota para o Tottenham, mas conseguiram vencer partidas contra o AC Milan e o Newcastle.

O treinador do Arsenal, Mikel Arteta, comentou sobre a turnê e ressaltou a importância de ajustar a equipe. Ele destacou que, apesar de ter visto uma boa organização e atitude entre os jogadores, a equipe precisa melhorar em alguns aspectos para conseguir resultados melhores. Arteta acredita que é importante continuar evoluindo em cada detalhe.

Agora, o Arsenal tentará entusiasmar seus torcedores para a nova temporada ao enfrentar o Villarreal, que também está se preparando para competições europeias. A seguir, apresentamos as atualizações sobre lesões de jogadores de ambas as equipes.

Lesões no Arsenal:

Gabriel Jesus : O atacante está se recuperando de uma ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) e é esperado para retornar apenas no final do outono. Este tipo de lesão requer um longo período de recuperação.

Jurrien Timber : O defensor também está se recuperando de uma lesão no tornozelo. Arteta afirmou que Timber participou de treinamentos recentemente, mas a volta dele para o amistoso pode ser arriscada.

Gabriel Magalhães : O zagueiro está na mesma situação que Timber e deve voltar a jogar na pré-temporada, desde que não haja riscos.

Riccardo Calafiori : O lateral teve problemas recorrentes com lesões, o que torna seu retorno complicado. Ele também está treinando, mas a precaução é necessária devido ao seu histórico.

Leandro Trossard: O atacante sentiu uma lesão muscular na última partida, e o treinador comentou que ele não deve ser arriscado neste amistoso.

Lesões no Villarreal:

Logan Costa : O defensor pode estar fora da temporada devido a uma grave lesão no joelho.

Ilias Akhomach: Após uma ruptura de LCA no inverno, Akhomach deve ficar fora de ação até o final do outono ou início do inverno.

Além dessas informações, Arsenal e Villarreal buscam preparar suas equipes para os desafios que virão na nova temporada. O amistoso será uma boa oportunidade para ambos os times ajustarem táticas e darem ritmo aos jogadores em fase de recuperação.