Tracker RS para PcD tem desconto e custa menos que Tiggo 7

A Chevrolet Tracker RS é uma das opções que continuam disponíveis para pessoas com deficiência, através de vendas diretas até o dia 30 de setembro. Recentemente, essa versão ganhou um visual renovado, especialmente na parte da frente, ficando mais alinhada ao estilo de outros modelos da marca, como o Equinox e a Montana.

Essa versão esportiva, a Tracker RS 1.2 Turbo AT, vem com uma isenção de IPI integral e um bônus de fábrica. O preço padrão dela gira em torno de R$ 191.540,00, mas com os benefícios, fica por R$ 151.620,00. Uma economia considerável de quase R$ 40 mil. Claro, os preços podem variar dependendo da região, da cor e dos opcionais que você escolher.

De janeiro a agosto de 2025, a Fenabrave registrou 39.159 unidades vendidas da Tracker. Mesmo assim, o Volkswagen T-Cross lidera as vendas nesse segmento, com 61.256 unidades comercializadas, seguido pelo Hyundai Creta, com 45.687.

Sob o capô, a Tracker RS não decepciona. Ela vem equipada com um motor 1.2 turbo flex, três cilindros, que entrega até 141 cv e 22,9 kgfm de torque. A transmissão automática de seis marchas garante um desempenho ágil, levando o carro de 0 a 100 km/h em apenas 9,7 segundos. Isso é importante para quem dirige em cidades movimentadas ou ama pegar uma estrada.

Entretanto, vale mencionar que, na questão do consumo, o Tracker RS 2026 ficou um pouco mais “beberrão”. Com etanol, a média é de 7,6 km/l na cidade e 9,7 km/l na estrada. Já utilizando gasolina, você verá um pouco de melhora: cerca de 11 km/l no urbano e 13,7 km/l nas rodovias. Então, é bom ficar de olho na bomba de combustível, especialmente se você está sempre na estrada.

Outro destaque é o teto solar panorâmico, que dá um toque de sofisticação, tanto por dentro quanto por fora. A Tracker também mantém suas dimensões: 4,27 metros de comprimento, 1,79 m de largura, 1,62 m de altura e 2,57 m de entre-eixos, com um porta-malas generoso de 393 litros — perfeito para as malas em uma viagem ou as compras do final de semana.

Além disso, a Chevrolet caprichou na lista de equipamentos da versão. Você vai encontrar rodas de liga leve de 17 polegadas com design exclusivo, seis airbags para maior segurança, uma central multimídia MyLink com tela de 11″ e conectividade sem fio com Android Auto e Apple CarPlay. E, para quem gosta de conforto, o ar-condicionado digital e o painel digital de 8 polegadas são um achado.

Se você está considerando um SUV que combina estilo e funcionalidade, a Tracker RS definitivamente merece sua atenção.