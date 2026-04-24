‘Quem ama cuida’ traz Fagundes e Tony Ramos após 50 anos

Aos 77 anos, Antônio Fagundes continua com uma agenda repleta de atividades no mundo do entretenimento brasileiro. Ele está envolvido em vários projetos, incluindo uma nova novela, espetáculos teatrais, reprises na televisão e um filme que será lançado em breve.

Em maio, Fagundes terá um mês movimentado. A novela “Quem Ama Cuida” estreia no dia 18, e, apenas dois dias depois, o ator se apresenta em um novo espetáculo. Além disso, ele ainda está no elenco da peça “Dois de Nós”, que conta com Christiane Torloni, Alexandra Martins e Thiago Fragoso, em cartaz no Teatro Tuca até o final do mês. Durante uma entrevista, Fagundes brincou sobre sua intensa agenda, que foi chamada de “Festival Fagundes”. Ele mencionou que está animado com a mistura de projetos, dizendo: “Em maio vai ter aí tudo junto e misturado”.

O ator também comentou sobre seu método antes das apresentações. Em vez de ficar no camarim, ele prefere observar o público na bilheteria. Segundo ele, essa prática ajuda a entender como as pessoas vão reagir durante a apresentação. Fagundes se mostrou ciente de sua presença constante na vida do público, dizendo, em tom de brincadeira, que tem medo de que as pessoas fiquem cansadas dele.

Fagundes não está apenas focado em seu trabalho solo. Ele mantém uma parceria de longa data com o ator Tony Ramos, que também participa da novela “Quem Ama Cuida”. Os dois amigos se conhecem desde os tempos da TV Tupi e, segundo Fagundes, estão planejando novos projetos juntos, incluindo um filme para o próximo ano. Ele elogiou Ramos, destacando que trabalhar ao lado dele é sempre uma experiência divertida e cheia de alegria.

Com cinquenta anos de carreira e uma agenda tão cheia, Antônio Fagundes demonstra que o amor pela arte e pelo público continua forte. O ator parece estar longe de desacelerar, com novas oportunidades sempre à vista.