Entretenimento

‘Quem ama cuida’ traz Fagundes e Tony Ramos após 50 anos

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
'Quem Ama Cuida' reúne Fagundes e Tony Ramos após 50 anos de amizade e parceria
'Quem Ama Cuida' reúne Fagundes e Tony Ramos após 50 anos de amizade e parceria

Aos 77 anos, Antônio Fagundes continua com uma agenda repleta de atividades no mundo do entretenimento brasileiro. Ele está envolvido em vários projetos, incluindo uma nova novela, espetáculos teatrais, reprises na televisão e um filme que será lançado em breve.

Em maio, Fagundes terá um mês movimentado. A novela “Quem Ama Cuida” estreia no dia 18, e, apenas dois dias depois, o ator se apresenta em um novo espetáculo. Além disso, ele ainda está no elenco da peça “Dois de Nós”, que conta com Christiane Torloni, Alexandra Martins e Thiago Fragoso, em cartaz no Teatro Tuca até o final do mês. Durante uma entrevista, Fagundes brincou sobre sua intensa agenda, que foi chamada de “Festival Fagundes”. Ele mencionou que está animado com a mistura de projetos, dizendo: “Em maio vai ter aí tudo junto e misturado”.

O ator também comentou sobre seu método antes das apresentações. Em vez de ficar no camarim, ele prefere observar o público na bilheteria. Segundo ele, essa prática ajuda a entender como as pessoas vão reagir durante a apresentação. Fagundes se mostrou ciente de sua presença constante na vida do público, dizendo, em tom de brincadeira, que tem medo de que as pessoas fiquem cansadas dele.

Fagundes não está apenas focado em seu trabalho solo. Ele mantém uma parceria de longa data com o ator Tony Ramos, que também participa da novela “Quem Ama Cuida”. Os dois amigos se conhecem desde os tempos da TV Tupi e, segundo Fagundes, estão planejando novos projetos juntos, incluindo um filme para o próximo ano. Ele elogiou Ramos, destacando que trabalhar ao lado dele é sempre uma experiência divertida e cheia de alegria.

Com cinquenta anos de carreira e uma agenda tão cheia, Antônio Fagundes demonstra que o amor pela arte e pelo público continua forte. O ator parece estar longe de desacelerar, com novas oportunidades sempre à vista.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Audiência da TV: confira os números consolidados de 23/04/2026

Números consolidados de 23 de abril de 2026

6 horas atrás
Cauã Reymond aceita retornar como Jorginho em 'Avenida Brasil 2'

Cauã Reymond confirma retorno como Jorginho em ‘Avenida Brasil 2’

9 horas atrás
Ana Paula Renault recebe abraço de Xuxa em encontro no 'Fantástico'

Ana Paula Renault é recebida por Xuxa no ‘Fantástico’

23 horas atrás
Terceira temporada de 'Os Outros' chega ao desfecho

Terceira temporada de ‘Os Outros’ se aproxima do fim

1 dia atrás
© Copyright 2026, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo