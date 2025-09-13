Motos mais vendidas até setembro de 2025, segundo a Fipe

Até 12 de setembro, a Honda CG 160 continua reinando como a moto mais vendida do Brasil, com 21.033 unidades emplacadas. Um número impressionante, não acha? Essa máquina registrou um crescimento de 11% em relação ao mês anterior, mostrando que a fama da CG ainda tá forte.

Logo em seguida, vem a Honda Biz, que fez bonito com 10.741 motos vendidas. A Biz, com seu design prático e espaçoso, é uma escolha popular para quem precisa de agilidade na cidade. Na terceira posição, encontramos a Honda Pop 110i, que emplacou 9.746 unidades, com um salto de 23% nas vendas. O que ajuda é que ela é leve e perfeita para quem está começando.

E não podemos esquecer da Honda NXR 160 Bros, que ficou com o quarto lugar, somando 8.431 unidades. Com um visual aventureiro, essa opção é ideal para quem gosta de explorar trilhas. Sabemos como é gostoso pegar uma estrada diferente, e a Bros é uma parceira fiel nessas horas.

Passando para o quinto lugar, temos a Sport 110i, que emplacou 4.778 motos. É a primeira vez que vemos um modelo fora da linha Honda no ranking, o que mostra a competitividade do mercado. Fechando o top 6, a Yamaha YBR 150 somou 3.768 vendas, o que representa um crescimento de 7% comparado ao mês anterior. Essa moto é a famosa “cavalo de batalha”, sendo uma boa opção tanto para o dia a dia quanto para pequenas aventuras.

Na sétima posição, a Honda CB 300F registrou 2.781 unidades vendidas. É uma escolha interessante para quem busca algo um pouco mais potente na cidade. E em oitavo lugar, a Honda PCX 160, que conquistou 2.317 motocicletas emplacadas, é perfeita para quem não abre mão do conforto e tecnologia na onda de scooters.

A nona colocação ficou com a Shineray XY 125, com 2.087 unidades, uma opção acessível e prática, ideal para o uso urbano. E, finalmente, no décimo lugar, temos a Yamaha Fazer 250, que emplacou 2.068 motos. Essa é uma amiga clássica para quem aprecia velocidade e conforto em rodovias.

Se você é apaixonado por motos, esse ranking é um bom reflexo das preferências dos brasileiros nas duas rodas. Cada modelo traz algo único, e, cá entre nós, a experiência de pilotar é sempre uma aventura!