Números consolidados de 23 de abril de 2026
Audiência da TV: Resultados de Quinta-Feira, 23 de Abril de 2026
A programação da televisão apresentou resultados diversos em termos de audiência na última quinta-feira. A novela “Coração de Mãe” registrou índices abaixo de expectativas, com uma audiência inferior à da reprisada “A Escrava Isaura”.
Por outro lado, a série “Guerreiros do Sol” teve um desempenho positivo, aumentando sua audiência logo em seu segundo episódio, o que contradiz a tendência comum de quedas nas estreias de novos programas. A novela “A Nobreza do Amor” também se destacou, superando os números da reprise de “Avenida Brasil”, o que indica uma aceitação favorável do público.
Na RedeTV!, a reprise de “Operação de Risco” teve um desempenho robusto, alcançando o dobro da média de audiência registrada por “Dona Beja”, exibida na Band.
Aqui estão os dados de audiência detalhados da programação do dia:
- Bom Dia SP: 8,3
- Bom Dia Brasil: 8,4
- Encontro com Patrícia Poeta: 6,2
- Mais Você: 7,5
- SP1: 10,9
- Globo Esporte: 10,7
- Jornal Hoje: 10,8
- Edição Especial: Terra Nostra: 11,4
- Sessão da Tarde: Os Inventores: 9,1
- SPTV: 11,4
- Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil: 14,2
- A Nobreza do Amor: 19,3
- SP2: 21,2
- Coração Acelerado: 20,9
- Jornal Nacional: 24,1
- Três Graças: 25,3
- Guerreiros do Sol: 16,4
- The Good Doctor: 9,9
- Jornal da Globo: 6,6
- A Nobreza do Amor (reapresentação): 4,7
- Coração Acelerado (reapresentação): 4,0
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,3
- Hora 1: 4,3
Na programação de outras emissoras:
- Balanço Geral Manhã: 1,7
- Balanço Geral Manhã II: 1,6
- Balanço Geral Manhã SP: 2,2
- Fala Brasil: 2,7
- Hoje em Dia: 3,5
- Balanço Geral SP: 4,6
- The Love School: 5,6
- Balanço Geral SP: 5,8
- A Escrava Isaura: 5,9
- Cidade Alerta: 4,9
- Cidade Alerta SP: 7,5
- Jornal da Record: 6,8
- Coração de Mãe: 5,6
- Reis: A Sucessão: 3,9
- Chamas do Destino: 3,8
- Chicago Fire: 1,7
- Jornal da Record 24h: 1,1
- Fala Que Eu Te Escuto: 0,6
No SBT, as audiências foram as seguintes:
- Se Liga, Brasil: 1,8
- Se Liga, Brasil SP: 1,8
- Primeiro Impacto: 2,1
- Chaves: 2,1
- Meu Coração é Teu: 2,2
- Fofocalizando: 2,5
- Sortilégio: 2,8
- Aqui Agora: 2,4
- SBT Brasil: 3,2
- Domênica Montero: 3,1
- Programa do Ratinho: 3,9
- A Praça é Nossa: 4,3
- The Noite: 2,6
- Operação Mesquita: 2,1
- Notícias Impressionantes: 1,7
- SBT Notícias: 1,6
Por fim, os números da Band foram:
- AgroBand: 0,1
- Profeta Vinicius Iracet: 0,0
- BandSports News: 0,1
- Bora Brasil: 0,4
- Jogo Aberto: 1,5
- Jogo Aberto SP: 2,3
- Os Donos da Bola: 1,8
- Melhor da Tarde: 1,2
- Brasil Urgente: 2,2
- Brasil Urgente SP: 2,8
- Jornal da Band: 3,3
- Guerra das Rosas: 1,3
- Show da Fé: 0,6
- Linha de Combate: 0,6
- Dona Beja: 0,5
- Jornal da Noite: 0,4
- Esporte Total: 0,5
Para o mercado publicitário, cada ponto de audiência em 2026 representa aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses dados são cruciais para entender as preferências de consumo do público e as tendências de audiência.