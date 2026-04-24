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Números consolidados de 23 de abril de 2026

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Audiência da TV: confira os números consolidados de 23/04/2026
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Audiência da TV: Resultados de Quinta-Feira, 23 de Abril de 2026

A programação da televisão apresentou resultados diversos em termos de audiência na última quinta-feira. A novela “Coração de Mãe” registrou índices abaixo de expectativas, com uma audiência inferior à da reprisada “A Escrava Isaura”.

Por outro lado, a série “Guerreiros do Sol” teve um desempenho positivo, aumentando sua audiência logo em seu segundo episódio, o que contradiz a tendência comum de quedas nas estreias de novos programas. A novela “A Nobreza do Amor” também se destacou, superando os números da reprise de “Avenida Brasil”, o que indica uma aceitação favorável do público.

Na RedeTV!, a reprise de “Operação de Risco” teve um desempenho robusto, alcançando o dobro da média de audiência registrada por “Dona Beja”, exibida na Band.

Aqui estão os dados de audiência detalhados da programação do dia:

  • Bom Dia SP: 8,3
  • Bom Dia Brasil: 8,4
  • Encontro com Patrícia Poeta: 6,2
  • Mais Você: 7,5
  • SP1: 10,9
  • Globo Esporte: 10,7
  • Jornal Hoje: 10,8
  • Edição Especial: Terra Nostra: 11,4
  • Sessão da Tarde: Os Inventores: 9,1
  • SPTV: 11,4
  • Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil: 14,2
  • A Nobreza do Amor: 19,3
  • SP2: 21,2
  • Coração Acelerado: 20,9
  • Jornal Nacional: 24,1
  • Três Graças: 25,3
  • Guerreiros do Sol: 16,4
  • The Good Doctor: 9,9
  • Jornal da Globo: 6,6
  • A Nobreza do Amor (reapresentação): 4,7
  • Coração Acelerado (reapresentação): 4,0
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,3
  • Hora 1: 4,3

Na programação de outras emissoras:

  • Balanço Geral Manhã: 1,7
  • Balanço Geral Manhã II: 1,6
  • Balanço Geral Manhã SP: 2,2
  • Fala Brasil: 2,7
  • Hoje em Dia: 3,5
  • Balanço Geral SP: 4,6
  • The Love School: 5,6
  • Balanço Geral SP: 5,8
  • A Escrava Isaura: 5,9
  • Cidade Alerta: 4,9
  • Cidade Alerta SP: 7,5
  • Jornal da Record: 6,8
  • Coração de Mãe: 5,6
  • Reis: A Sucessão: 3,9
  • Chamas do Destino: 3,8
  • Chicago Fire: 1,7
  • Jornal da Record 24h: 1,1
  • Fala Que Eu Te Escuto: 0,6

No SBT, as audiências foram as seguintes:

  • Se Liga, Brasil: 1,8
  • Se Liga, Brasil SP: 1,8
  • Primeiro Impacto: 2,1
  • Chaves: 2,1
  • Meu Coração é Teu: 2,2
  • Fofocalizando: 2,5
  • Sortilégio: 2,8
  • Aqui Agora: 2,4
  • SBT Brasil: 3,2
  • Domênica Montero: 3,1
  • Programa do Ratinho: 3,9
  • A Praça é Nossa: 4,3
  • The Noite: 2,6
  • Operação Mesquita: 2,1
  • Notícias Impressionantes: 1,7
  • SBT Notícias: 1,6

Por fim, os números da Band foram:

  • AgroBand: 0,1
  • Profeta Vinicius Iracet: 0,0
  • BandSports News: 0,1
  • Bora Brasil: 0,4
  • Jogo Aberto: 1,5
  • Jogo Aberto SP: 2,3
  • Os Donos da Bola: 1,8
  • Melhor da Tarde: 1,2
  • Brasil Urgente: 2,2
  • Brasil Urgente SP: 2,8
  • Jornal da Band: 3,3
  • Guerra das Rosas: 1,3
  • Show da Fé: 0,6
  • Linha de Combate: 0,6
  • Dona Beja: 0,5
  • Jornal da Noite: 0,4
  • Esporte Total: 0,5

Para o mercado publicitário, cada ponto de audiência em 2026 representa aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses dados são cruciais para entender as preferências de consumo do público e as tendências de audiência.

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