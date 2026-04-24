Números consolidados de 23 de abril de 2026

Audiência da TV: Resultados de Quinta-Feira, 23 de Abril de 2026

A programação da televisão apresentou resultados diversos em termos de audiência na última quinta-feira. A novela “Coração de Mãe” registrou índices abaixo de expectativas, com uma audiência inferior à da reprisada “A Escrava Isaura”.

Por outro lado, a série “Guerreiros do Sol” teve um desempenho positivo, aumentando sua audiência logo em seu segundo episódio, o que contradiz a tendência comum de quedas nas estreias de novos programas. A novela “A Nobreza do Amor” também se destacou, superando os números da reprise de “Avenida Brasil”, o que indica uma aceitação favorável do público.

Na RedeTV!, a reprise de “Operação de Risco” teve um desempenho robusto, alcançando o dobro da média de audiência registrada por “Dona Beja”, exibida na Band.

Aqui estão os dados de audiência detalhados da programação do dia:

Bom Dia SP : 8,3

: 8,3 Bom Dia Brasil : 8,4

: 8,4 Encontro com Patrícia Poeta : 6,2

: 6,2 Mais Você : 7,5

: 7,5 SP1 : 10,9

: 10,9 Globo Esporte : 10,7

: 10,7 Jornal Hoje : 10,8

: 10,8 Edição Especial: Terra Nostra : 11,4

: 11,4 Sessão da Tarde: Os Inventores : 9,1

: 9,1 SPTV : 11,4

: 11,4 Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil : 14,2

: 14,2 A Nobreza do Amor : 19,3

: 19,3 SP2 : 21,2

: 21,2 Coração Acelerado : 20,9

: 20,9 Jornal Nacional : 24,1

: 24,1 Três Graças : 25,3

: 25,3 Guerreiros do Sol : 16,4

: 16,4 The Good Doctor : 9,9

: 9,9 Jornal da Globo : 6,6

: 6,6 A Nobreza do Amor (reapresentação) : 4,7

: 4,7 Coração Acelerado (reapresentação) : 4,0

: 4,0 Comédia na Madruga: Vai Que Cola : 3,3

: 3,3 Hora 1: 4,3

Na programação de outras emissoras:

Balanço Geral Manhã : 1,7

: 1,7 Balanço Geral Manhã II : 1,6

: 1,6 Balanço Geral Manhã SP : 2,2

: 2,2 Fala Brasil : 2,7

: 2,7 Hoje em Dia : 3,5

: 3,5 Balanço Geral SP : 4,6

: 4,6 The Love School : 5,6

: 5,6 Balanço Geral SP : 5,8

: 5,8 A Escrava Isaura : 5,9

: 5,9 Cidade Alerta : 4,9

: 4,9 Cidade Alerta SP : 7,5

: 7,5 Jornal da Record : 6,8

: 6,8 Coração de Mãe : 5,6

: 5,6 Reis: A Sucessão : 3,9

: 3,9 Chamas do Destino : 3,8

: 3,8 Chicago Fire : 1,7

: 1,7 Jornal da Record 24h : 1,1

: 1,1 Fala Que Eu Te Escuto: 0,6

No SBT, as audiências foram as seguintes:

Se Liga, Brasil : 1,8

: 1,8 Se Liga, Brasil SP : 1,8

: 1,8 Primeiro Impacto : 2,1

: 2,1 Chaves : 2,1

: 2,1 Meu Coração é Teu : 2,2

: 2,2 Fofocalizando : 2,5

: 2,5 Sortilégio : 2,8

: 2,8 Aqui Agora : 2,4

: 2,4 SBT Brasil : 3,2

: 3,2 Domênica Montero : 3,1

: 3,1 Programa do Ratinho : 3,9

: 3,9 A Praça é Nossa : 4,3

: 4,3 The Noite : 2,6

: 2,6 Operação Mesquita : 2,1

: 2,1 Notícias Impressionantes : 1,7

: 1,7 SBT Notícias: 1,6

Por fim, os números da Band foram:

AgroBand : 0,1

: 0,1 Profeta Vinicius Iracet : 0,0

: 0,0 BandSports News : 0,1

: 0,1 Bora Brasil : 0,4

: 0,4 Jogo Aberto : 1,5

: 1,5 Jogo Aberto SP : 2,3

: 2,3 Os Donos da Bola : 1,8

: 1,8 Melhor da Tarde : 1,2

: 1,2 Brasil Urgente : 2,2

: 2,2 Brasil Urgente SP : 2,8

: 2,8 Jornal da Band : 3,3

: 3,3 Guerra das Rosas : 1,3

: 1,3 Show da Fé : 0,6

: 0,6 Linha de Combate : 0,6

: 0,6 Dona Beja : 0,5

: 0,5 Jornal da Noite : 0,4

: 0,4 Esporte Total: 0,5

Para o mercado publicitário, cada ponto de audiência em 2026 representa aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses dados são cruciais para entender as preferências de consumo do público e as tendências de audiência.