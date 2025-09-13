Titano Endurance tem desconto e fica mais em conta que Toro

A Fiat Titano Endurance Multijet Turbodiesel 2025/2026, na vibrante cor Vermelho Montecarlo, promete atrair os apaixonados por picapes. Com um preço à vista de R$ 233.990, a boa notícia é que ela pode ser adquirida por R$ 208.812,68, mas essa condição é exclusiva para microempresas e produtores rurais que estejam com CNPJ e inscrição estadual ativos. Sempre bom estar por dentro das condições, né?

Se você estiver pensando em levar a sua picape para casa, vale a pena dar uma passada nas concessionárias. Por lá, eles têm todas as informações sobre documentação e formas de pagamento específicas para empresas e produtores. Lembrando que os preços podem variar conforme o estado em que você está. Então, não custa conferir!

Entre janeiro e agosto de 2025, a Fiat Titano vendeu 4.712 unidades. Um número que ainda não é suficiente para brigar de igual para igual com os líderes de mercado. A Toyota Hilux reinou nesse período, com impressionantes 32.093 unidades vendidas, seguida pela Ford Ranger e Chevrolet S10.

Com um motor 2.2 turbodiesel, a Fiat Titano Endurance 2026 oferece um desempenho robusto. Esse motor entrega 200 cv a 3.500 rpm e torques de 40,8 kgfm logo a partir de 1.500 rpm. A transmissão manual de 6 marchas ajuda a passar a força na estrada de forma eficiente, o que é crucial quando você enfrenta uma subidinha ou uma curva mais apertada.

Falando em estrada, a Titano está mais econômica. Agora, ela consegue fazer 10,8 km/l, o que representa um aumento de 17% em relação ao modelo anterior, que só fazia 9,2 km/l. E para quem gosta de aceleração, a nova versão ganhou tempo: agora vai de 0 a 100 km/h em apenas 9,9 segundos — um avanço e tanto, não acham?

E não podemos esquecer do espaço: a caçamba da Titano continua com seus generosos 1.314 litros e suporta até 1.020 kg de carga. Para quem precisa levar um pouco mais, é um ótimo espaço para acomodar tudo.

Além disso, essa picape conta com características de um verdadeiro 4×4: 235 mm de altura do solo e ângulos de entrada e saída de 29° e 27° garantem que você passe em terrenos mais complicados com tranquilidade. Com 5.330 mm de comprimento e uma largura de 2.221 mm (contando os espelhos), a Titano se mostra imponente e pronta para qualquer desafio.

Se você é fã de picapes, essa é uma opção que merece sua atenção. As novidades no desempenho e a robustez desse modelo com certeza vão surpreender!