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Felipe Araújo se apresenta no ‘Domingo Legal’

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Felipe Araújo é a atração musical do 'Domingo Legal'
Felipe Araújo é a atração musical do 'Domingo Legal'

No programa “Domingo Legal” deste domingo, dia 26, os times já estão definidos para o jogo “Passa ou Repassa”. De um lado, Suzana Alves, Mylena Ciribelli e Marcela Monteiro. Do outro, MC Livinho, Kevinho e Kew. Sob a apresentação de Celso Portiolli, a competição promete ser uma das mais emocionantes da temporada.

O quadro mistura provas clássicas, perguntas cronometradas e a famosa torta na cara, apresentações que garantem diversão e caos controlado, características esperadas pelo público a cada semana. A presença do cantor Felipe Araújo é um dos destaques da edição, trazendo seus maiores hits e garantindo um espetáculo que promete animar ainda mais a tarde. A inclusão de performances musicais no programa mantém o ritmo leve e divertido.

Enquanto as celebridades tentam evitar levar torta na cara, a Família Jesus, de Natal (RN), enfrenta um desafio no quadro “Comprar é Bom, Levar é Melhor”. O grupo deve responder sete perguntas corretamente para ganhar prêmios que podem chegar a 80 mil reais. A pressão é grande, pois cada resposta errada significa perder uma parte do prêmio, exigindo estratégia e controle emocional.

Além disso, o quadro “Até Onde Você Chega” apresenta novos participantes, que precisam decidir quando continuar ou abandonar o jogo para garantir seus prêmios. Essa dinâmica introduz uma nova camada de emoção ao programa, oferecendo ao público diversas razões para permanecer sintonizado.

O “Domingo Legal” se mantém como uma atração popular na televisão brasileira há décadas, e essa edição reforça o motivo de sua durabilidade. Com a mescla de competição, música e prêmios, o programa conquista a audiência de bloco a bloco. Ele é transmitido todos os domingos, começando às 11h15. A apresentação é com o carismático Celso Portiolli, que tem se destacado por seu jeito descontraído e envolvente.

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