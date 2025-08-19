Paraná terá primeiro anel viário com 26 eletropostos rápidos

Até dezembro de 2025, o Paraná vai se tornar o primeiro estado brasileiro a ter um anel viário feito sob medida para carros elétricos. Isso mesmo! Um projeto super inovador da empresa By.charge promete instalar 26 estações de recarga rápida ao longo das rodovias principais, com uma distância média de 120 km entre cada ponto. A ideia é deixar tudo mais fácil e seguro para quem decide viajar de carro elétrico pelo estado.

Esse traçado vai conectar as diversas regiões do Paraná, passando por cidades conhecidas como Curitiba, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu e Cascavel. E não para por aí: há planos para expandir até o litoral de Santa Catarina, atingindo Garuva e Penha pelas rodovias BR-376 e BR-101. E olha que legal, Paranavaí também foi incluída para reforçar a cobertura no Noroeste!

A escolha do Paraná como cenário para essa novidade não é por acaso. O estado tem uma localização estratégica, com um tráfego bem intenso nas estradas, além de um forte potencial turístico e uma grande capacidade de geração de energia renovável. Com o anel viário, a ideia é que os motoristas consigam recarregar os veículos durante aquelas paradas naturais da viagem, como para ir ao banheiro ou fazer um lanche. Uma mão na roda, não é mesmo?

Cada uma dessas estações vai contar com carregadores ultrarrápidos de até 120 kW. E o melhor: a energia vai ser 100% renovável, em sua maioria gerada por painéis solares. Além disso, haverá monitoramento 24 horas, boa iluminação, Wi-Fi gratuito e um aplicativo para acompanhar e pagar pela recarga. E não precisa se preocupar com preços altos; a proposta é que sejam acessíveis para facilitar a adoção desse estilo de mobilidade.

Atualmente, o Brasil já passou da marca de 200 mil veículos eletrificados. Porém, muitos motoristas ainda enfrentam dificuldades ao planejar viagens longas por causa da escassez de estações de recarga rápidas e inseguranças sobre a disponibilidade dos serviços. Então, esse anel viário é uma solução prática para os desafios que a galera enfrenta na estrada.

Mas essa iniciativa vai muito além de apenas facilitar a mobilidade elétrica. Ela promete gerar empregos nas pequenas e médias cidades, estimular o turismo rodoviário, fortalecer o comércio local e ainda reduzir as emissões de carbono. Para ajudar ainda mais, o aplicativo da By.charge vai permitir que os motoristas localizem as estações, monitorem a recarga, façam pagamentos e até solicitem suporte técnico em tempo real.

Embora já existam corredores elétricos de outras empresas, o diferencial do Paraná é a cobertura regional e a estrutura completa. Se tudo der certo, esse projeto pode se tornar um modelo para outros estados e acelerar ainda mais a expansão da infraestrutura de recarga no Brasil.

Agora, imagina rodar pelas estradas paranaenses em um carro elétrico, parando para uma recarga rápida e voltando a pegar a estrada, tudo isso enquanto ajuda o meio ambiente. Para quem ama dirigir, essa é uma mudança e tanto!