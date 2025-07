Toyota Yaris Cross chega ao Brasil em outubro com três versões

O novo Yaris Cross da Toyota está chegando ao Brasil e promete agitar o mercado de SUVs! Com lançamento marcado para novembro, esse modelo compacto vai direto para a briga com gigantes como o Volkswagen T-Cross, Honda HR-V, Hyundai Creta e Jeep Renegade. Para quem é fã de autos, essa é a oportunidade de ver de perto essa novidade no Salão do Automóvel de São Paulo, e podemos esperar que ele também apareça na Argentina em breve.

Falando das versões, o Yaris Cross vai ser oferecido em três opções: XS, XLS e XLS Hybrid. Até na versão de entrada, ele vem recheado de equipamentos, como seis airbags, controle de estabilidade e tração, uma central multimídia, câmera de ré e rodas de 17 polegadas. E, claro, não podemos esquecer do alerta de colisão com frenagem automática, que sempre dá uma tranquilidade a mais em momentos de aperto.

Se você quer um pouco mais de conforto, a versão intermediária traz bancos de couro com ajuste elétrico, ar-condicionado digital e um volante que vai te fazer sentir como se estivesse no comando de um carro de luxo. E para a galera que adoraria ter um carregador de celular por indução, essa é a hora! Para quem está pensando em algo mais ecológico, a versão híbrida é a cereja do bolo: ela inclui câmeras de 360°, teto solar panorâmico e uma tampa elétrica do porta-malas. Imaginem a praticidade disso!

Sobre o motor, aqui as opções são bem interessantes. As versões XS e XLS vão vir com um motor 1.5 flex, bastante conhecido, que agora promete ser ainda mais eficiente, com até 110 cv e um câmbio automático CVT que deve deixar as trocas bem suaves. Já a versão híbrida combina esse motor à gasolina com um motor elétrico, atingindo uma potência combinada de 115 cv. Isso significa mais economia, especialmente para quem roda bastante na cidade.

Falando em dimensões, o SUV mede 4,31 metros de comprimento, 1,77 m de largura e quase 1,62 m de altura. O entre-eixos é de 2,62 m, o que dá uma estabilidade boa para enfrentar curvas. O porta-malas tem capacidade de 471 litros, um dos maiores da categoria, permitindo que você leve tudo o que precisar, desde compras do mês até malas para uma viagem de fim de semana com a família.

A Toyota investiu um belo montante de R$ 1,63 bilhão para modernizar suas fábricas aqui no Brasil. Isso é um sinal claro de que eles estão apostando alto no Yaris Cross, que vai substituir os modelos Yaris hatch e sedã, saindo de linha no ano passado. Esse SUV foi construído sobre uma plataforma moderna, com ênfase na eficiência e redução de custos de produção, além de espaço interno otimizado, para acomodar bem a família.

Por fim, o Yaris Cross vai ser uma das estrelas do plano Toyota 10, que oferece até dez anos de garantia se as revisões forem feitas na rede autorizada. A marca também promete pacotes de conectividade, com informações de trânsito em tempo real — essa é uma mão na roda, não é mesmo?

Sobre os preços, ainda não temos uma cifra exata, mas rumores indicam que as versões devem girar entre R$ 150 mil e R$ 200 mil. Com tudo isso, dá pra ver por que o Yaris Cross tem tudo para ser um dos lançamentos mais aguardados de 2025 e um forte competidor no mercado de SUVs compactos!