BYD Seal oferece R$ 50 mil de desconto para PcD

O sedã elétrico BYD Seal está com uma promoção imperdível para o público PCD que sonha em ter um carro zero quilômetro. Durante todo o mês de julho, a marca chinesa está oferecendo um bônus especial que permite a venda do modelo por um preço que passa do limite usual para isenção de ICMS e IPI. É a oportunidade perfeita para quem deseja dar um upgrade na garagem!

Com o preço de tabela em R$ 299.990, o Seal sai por R$ 249.990 para os clientes PCD. Isso significa um baita desconto de R$ 50 mil! Essa informação foi confirmada pela própria BYD em contato com o portal Fipe Carros.

Comprando o BYD Seal

Se você está pensando em aproveitar essa oferta, as concessionárias da marca estão abertas para esclarecer todas as suas dúvidas. Você pode perguntar sobre o processo de compra, a documentação necessária e até quais condições de saúde garantem o direito ao benefício. Também dá pra conversar sobre prazos e opções de financiamento. Isso é muito importante, né?

Vendas no Primeiro Semestre

Até agora, o BYD Seal vendeu 1.418 unidades no primeiro semestre de 2025. Um número que, sem dúvida, é bom, mas ainda distante dos líderes do mercado. O Toyota Corolla foi o champião, vendendo 18.399 carros! Na sequência, temos o Volkswagen Virtus com 17.173 e o Hyundai HB20S lá com 14.931 emplacamentos. O Fiat Cronos também se destacou, totalizando 14.553 unidades no mesmo período.

Performance e Tecnologia do BYD Seal

Agora, vamos dar uma olhada no que faz o BYD Seal ser tão atraente. Sob o capô, ele conta com um motor elétrico potente, entregando 531 cv e 590 Nm de torque. Isso significa que o cara atinge os 180 km/h e acelera de 0 a 100 km/h em apenas 3,8 segundos! E ainda tem uma autonomia de 372 km no modo PBEV. Imagina a sensação de dirigir um bicho desses por aí!

O modelo vem equipado com um câmbio automático e possui uma bateria Blade (LFP) de 82,56 kWh. O melhor? Você consegue carregar de 30% a 80% em menos de meia hora em um carregador rápido. Isso é bem prático para quem não quer perder tempo na estrada.

Conforto e Comodidade

Por dentro, o Seal não decepciona. A central multimídia tem uma tela generosa de 15,6 polegadas, e os retrovisores são elétricos. Para quem gosta de conforto, os bancos dianteiros têm aquecimento e ventilação, e o do motorista permite ajustes elétricos em até oito posições. Além disso, o ar-condicionado é super eficiente e conta com um filtro de ar do tipo PM2.5, garantindo um ambiente sempre fresco na cabine.

Outro detalhe interessante é o controle de ar-condicionado à distância. O modelo também vem equipado com o sistema Auto Hold, som premium com 12 alto-falantes da Dynaudio e até carregador de celular por indução.

Resumo dos preços

Vale a pena lembrar a tabela de preços do BYD Seal para PCD neste mês de julho:

Modelo Preço de tabela Preço para PCD Desconto Seal R$ 299.990,00 R$ 249.990,00 R$ 50.000,00

Se você está há tempos desejando um elétrico potente e repleto de tecnologia, essa é uma ótima chance. Que tal dar uma passada na concessionária e conferir de perto?