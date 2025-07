Toyota Yaris Cross chega ao Brasil em outubro com três versões

A Toyota está prestes a dar um grande passo no mercado brasileiro com o lançamento do Yaris Cross. Esse novo SUV compacto promete agitar a cena a partir de novembro e já vem com um cartão de visita forte, competindo com feras como o Volkswagen T-Cross, Honda HR-V, Hyundai Creta e Jeep Renegade. E tem mais: vamos poder conferir de perto essas belezuras no Salão do Automóvel de São Paulo, e o modelo também chega à Argentina na mesma época.

No Brasil, o Yaris Cross será oferecido em três versões: XS, XLS e XLS Hybrid. Mesmo a configuração básica já vem caprichada, com seis airbags, controles de estabilidade e tração, central multimídia moderninha, câmera de ré, rodas de 17 polegadas e um sistema de alerta de colisão que ainda traz frenagem automática. Você já sabe como é dirigir em cidade grande, né? Deve ser um alívio contar com essa segurança extra.

A versão intermediária traz ainda mais mimos, como bancos em couro com ajuste elétrico, ar-condicionado digital e rodas de 18 polegadas. E se você busca tecnologia, a versão híbrida topo de linha é a escolha certa, com câmeras em 360 graus, teto solar panorâmico, tampa elétrica do porta-malas e um sistema que liga e desliga o motor automaticamente. Praticidade é tudo quando estamos na correria do dia a dia.

Falando de motorização, o Yaris Cross traz opções interessantes. As versões XS e XLS são equipadas com o motor 1.5 flex, que agora está mais eficiente e entrega até 110 cv, junto de um câmbio automático CVT. Para quem se preocupa com consumo, a versão híbrida combina o motor 1.5 ciclo Atkinson com um motor elétrico, somando 115 cv e garantindo uma economia bem maior, especialmente no trânsito urbano.

Quando olhamos para as dimensões, o novo SUV mede 4,31 metros de comprimento e 1,77 m de largura, quase 1,62 m de altura, e tem uma distância entre eixos de 2,62 m. Com essas medidas, ele não fica devendo aos concorrentes e ainda traz um porta-malas de 471 litros, um dos maiores da categoria. Ah, e se você se preocupa com espaço na versão híbrida, pode ficar tranquilo, que ela não vai abrir mão disso.

A chegada do Yaris Cross faz parte de um grandioso investimento de R$ 1,63 bilhão da Toyota para revitalizar suas fábricas em Sorocaba e Porto Feliz. Com isso, o novo modelo assume o lugar do Yaris hatch e sedã, saindo de linha em 2024 e se posicionando como a aposta da marca na faixa abaixo do Corolla Cross.

Esse SUV é construído sobre a plataforma DNGA, que é uma derivação da arquitetura TNGA usada no Corolla. Isso significa que a Toyota está focada em eficiência e robustez, tudo isso fazendo com que o custo de produção fique mais em conta. Além dos recursos tecnológicos e de conforto, o amplo espaço interno e o porta-malas avantajado vão atrair quem busca um carro mais familiar nessa categoria.

Outra novidade é que o Yaris Cross entra no plano Toyota 10, que oferece até dez anos de garantia de fábrica, desde que as revisões sejam feitas dentro da rede autorizada da marca. Para completar, a Toyota promete pacotes de conectividade com informações de trânsito em tempo real e serviços de assistência veicular, que são super úteis quando estamos na estrada.

Embora os preços ainda não tenham sido divulgados, a expectativa é que eles fiquem entre R$ 150 mil e R$ 200 mil. A produção local e o posicionamento estratégico posicionam o Yaris Cross como um dos lançamentos mais esperados da Toyota em 2025, trazendo mais competição para o acirrado mercado de SUVs compactos.