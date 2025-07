Homens armados matam 17 no Equador

No último domingo, dia 27, um ataque violento a um bar na província de Guayas, no Equador, resultou na morte de pelo menos 17 pessoas e deixou 11 feridos. O incidente ocorreu na cidade de El Empalme, localizada a cerca de 160 km ao norte de Guayaquil, uma região considerada uma das mais perigosas do país devido à intensa luta entre grupos criminosos pelo controle das rotas de tráfico de drogas.

Segundo informações do gabinete da procuradoria do Equador, mais de 40 cápsulas de munição foram encontradas no local do ataque, que está sendo investigado. Imagens veiculadas na mídia mostraram a cena do crime, com corpos de vítimas cobertos por lençóis brancos, uma representação trágica da crescente violência na região.

A situação de segurança no Equador tem piorado nos últimos anos. Em 2022, o presidente Daniel Noboa declarou um “conflito armado interno” com o intuito de combater a onda de crime organizado. Apesar das iniciativas do governo, como a implementação de políticas de segurança, a violência tem aumentado, especialmente em Guayas. Embora o governo tenha anunciado uma redução de 15% nas mortes violentas em 2024, estatísticas do Ministério do Interior indicam que o número de assassinatos cresceu 47% nos primeiros seis meses de 2025 em comparação ao ano anterior, com um total de 4.619 mortes.

Recentemente, a assembleia nacional do Equador aprovou uma reforma que concede ao governo poderes adicionais para lidar com grupos armados e desmantelar as redes de tráfico de drogas, em uma tentativa de melhorar a segurança pública e conter a violência que assola a população. A luta contra o crime organizado continua a ser um grande desafio para as autoridades do país.