Toyota Yaris Cross atinge nota máxima em teste da ASEAN NCAP

O Toyota Yaris Cross está com tudo! Com previsão para desembarcar no Brasil em novembro, este SUV compacto já conquistou a nota máxima no teste de segurança do ASEAN NCAP, que garante essa avaliação para carros novos no Sudeste Asiático. O resultado? Cinco estrelas! Isso significa que a proteção para adultos e crianças é de primeira, além de contar com sistemas de assistência à segurança bem avançados.

Esse modelo foi avaliado em quatro categorias: proteção para ocupantes adultos, crianças, assistência de segurança e segurança para motociclistas. Um dos pontos altos da avaliação foi a estabilidade da cabine, que mostrou que os ocupantes estarão bem amparados em caso de acidentes. Essa notícia chega em um momento crítico, especialmente após as polêmicas sobre fraudes em testes envolvendo a Daihatsu. Limpeza nos processos é tudo que a gente espera, não é mesmo?

Produzido em Sorocaba, o Yaris Cross é feito sobre a moderna plataforma DNGA, que tem raízes no Corolla. Ele vem para trocar o Yaris hatch e sedã lá no mercado. Aqui no Brasil, ele vai enfrentar concorrentes de peso, como o Volkswagen T-Cross, Honda HR-V, Hyundai Creta e Jeep Renegade. E o que podemos esperar? Conforto e um bom espaço interno, com uma oferta de equipamentos que promete agradar.

Falando nas versões, o Yaris Cross vai desembarcar por aqui em três opções: XS, XLS e a versão híbrida XLS Hybrid. Para quem está pensando em um modelo mais acessível, a versão de entrada não decepciona: vem com seis airbags, controle de estabilidade, central multimídia e até alerta de colisão com frenagem automática. Já a XLS, que é a intermediária, traz bancos de couro e ar-condicionado digital. E se você foi fã da ideia do modelo híbrido, ele ainda conta com teto solar panorâmico e câmeras 360° — imagine fazer aquele check do estacionamento!

E o motor, como fica? Ele vem em duas opções. O primeiro é um motor 1.5 flex de até 110 cv e no modo híbrido, você tem um motor 1.5 ciclo Atkinson e um motor elétrico, totalizando 115 cv. Esqueceu de abastecer no último dia e precisa dar aquela acelerada no trânsito? Essa motorização híbrida vai fazer toda a diferença, especialmente para reduzir o consumo na cidade. Ah, e o porta-malas é gigante! Com 471 litros, dá para levar a família, as compras e ainda sobra espaço para a bagagem.

A Toyota investiu pesado, são R$ 1,63 bilhão na modernização das fábricas de Sorocaba e Porto Feliz. E aqui vai uma boa notícia: o Yaris Cross vem com garantia de até dez anos, desde que as manutenções sejam feitas em uma concessionária autorizada.

Os preços ainda são um mistério, mas a expectativa é que fiquem entre R$ 150 mil e R$ 200 mil. Uma aposta certeira para 2025! Com o Yaris Cross, a Toyota está realmente mirando em um bom espaço nesse competitivo mercado de SUVs.